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Англия
11 января 2025, 15:24 | Обновлено 11 января 2025, 15:46
368
2

Новый тренер Миколенко поставил задачу: «Остаться командой АПЛ»

Мойес намерен сохранить место в элите

11 января 2025, 15:24 | Обновлено 11 января 2025, 15:46
368
2
Новый тренер Миколенко поставил задачу: «Остаться командой АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Эвертон после увольнения Шона Дайча назначил на пост тренера опытного Дэвида Мойеса, который вернулся в ливерпульскую команду.

Специалист считает, что Эвертон должен сохранить место в АПЛ и следующий сезон начать в качестве команды элитного дивизиона на новом стадионе.

«Рад вернуться в команду, в которой я ранее провел 11 успешных лет. Я не сомневался и не колебался, когда получил предложение вернуться в такой великий клуб. Надеюсь помочь перестроить команду».

«Это важный сезон, потому что мы хотим в новом чемпионате переехать на новый прекрасный стадион в качестве команды АПЛ», – сказал Мойес.

Сейчас команда Виталия Миколенко идет 16-й в одном пункте над зоной вылета.

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Эвертон Дэвид Мойес Виталий Миколенко Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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OKs100
Слишком амбициозно.
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Harun Bakircioğlu
Ну да. 3 очка в 5 играх и фактически зона вылета при 10-м пэйролле в лиге это, конечно, не бог весть что, увольнение Дайча имеет под собой основание.
Щас еще под Мойеса кого-то возьмут до конца января.
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