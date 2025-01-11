Новый тренер Миколенко поставил задачу: «Остаться командой АПЛ»
Мойес намерен сохранить место в элите
Эвертон после увольнения Шона Дайча назначил на пост тренера опытного Дэвида Мойеса, который вернулся в ливерпульскую команду.
Специалист считает, что Эвертон должен сохранить место в АПЛ и следующий сезон начать в качестве команды элитного дивизиона на новом стадионе.
«Рад вернуться в команду, в которой я ранее провел 11 успешных лет. Я не сомневался и не колебался, когда получил предложение вернуться в такой великий клуб. Надеюсь помочь перестроить команду».
«Это важный сезон, потому что мы хотим в новом чемпионате переехать на новый прекрасный стадион в качестве команды АПЛ», – сказал Мойес.
Сейчас команда Виталия Миколенко идет 16-й в одном пункте над зоной вылета.
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