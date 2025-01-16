Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Арсенал – Тоттенхэм

15 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии на «Эмирейтс» прошла встреча между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу владельцев поля.

Статистика

Арсенал – Тоттенхэм

Владение мячом: 53% – 47%

Ожидаемые голы (xG): 1.42 – 0.83

Большие шансы: 4 – 1

Удары по воротам: 14 – 10

Удары в створ ворот: 4 – 2

Сейвы: 1 – 3

Угловые: 10 – 4

Фолы: 16 – 9

Передачи: 425 – 374

Точные передачи: 356 – 315

Отборы мяча: 21 – 18

Штрафные удары: 9 – 16

Желтые карточки: 3 – 1

«Арсенал» в этом розыгрыше АПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками. «Тоттенхэм» находится на 13-й позиции с 24 очками.