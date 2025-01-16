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Англия
16 января 2025, 00:43 | Обновлено 16 января 2025, 00:44
42
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Арсенал – Тоттенхэм

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров»

16 января 2025, 00:43 | Обновлено 16 января 2025, 00:44
42
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Арсенал – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии на «Эмирейтс» прошла встреча между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу владельцев поля.

Статистика

Арсенал Тоттенхэм

  • Владение мячом: 53% – 47%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.42 – 0.83
  • Большие шансы: 4 – 1
  • Удары по воротам: 14 – 10
  • Удары в створ ворот: 4 – 2
  • Сейвы: 1 – 3
  • Угловые: 10 – 4
  • Фолы: 16 – 9
  • Передачи: 425 – 374
  • Точные передачи: 356 – 315
  • Отборы мяча: 21 – 18
  • Штрафные удары: 9 – 16
  • Желтые карточки: 3 – 1

«Арсенал» в этом розыгрыше АПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками. «Тоттенхэм» находится на 13-й позиции с 24 очками.

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Арсенал Лондон Тоттенхэм Арсенал - Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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