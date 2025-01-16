Англия16 января 2025, 00:43 | Обновлено 16 января 2025, 00:44
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Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Арсенал – Тоттенхэм
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров»
16 января 2025, 00:43 | Обновлено 16 января 2025, 00:44
42
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15 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии на «Эмирейтс» прошла встреча между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу владельцев поля.
Статистика
Арсенал – Тоттенхэм
- Владение мячом: 53% – 47%
- Ожидаемые голы (xG): 1.42 – 0.83
- Большие шансы: 4 – 1
- Удары по воротам: 14 – 10
- Удары в створ ворот: 4 – 2
- Сейвы: 1 – 3
- Угловые: 10 – 4
- Фолы: 16 – 9
- Передачи: 425 – 374
- Точные передачи: 356 – 315
- Отборы мяча: 21 – 18
- Штрафные удары: 9 – 16
- Желтые карточки: 3 – 1
«Арсенал» в этом розыгрыше АПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками. «Тоттенхэм» находится на 13-й позиции с 24 очками.
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