ОФИЦИАЛЬНО. Оглашен тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ огласил тренерский штаб Романа Григорчука, который будет помогать ему в работе с командой:

Михаил Савка – помощник главного тренера

Степан Матвеев – помощник главного тренера

Андрей Глущенко – тренер вратарей

Сергей Политыло – тренер по физической подготовке

Все специалисты уже работают с командой и готовят ее ко второй части сезона.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ проведет спарринг с клубом МЛС.