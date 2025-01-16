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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оглашен тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 00:51 |
149
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оглашен тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ

В тренерском штабе Романа Григорчука будут работать еще 4 специалиста

16 января 2025, 00:51 |
149
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оглашен тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ
Instagram. Роман Григорчук

Черкасский ЛНЗ огласил тренерский штаб Романа Григорчука, который будет помогать ему в работе с командой:

  • Михаил Савка – помощник главного тренера
  • Степан Матвеев – помощник главного тренера
  • Андрей Глущенко – тренер вратарей
  • Сергей Политыло – тренер по физической подготовке

Все специалисты уже работают с командой и готовят ее ко второй части сезона.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ проведет спарринг с клубом МЛС.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Григорчук Михаил Савка Андрей Глущенко Сергей Политыло
Данііл Киріяка Источник: ФК ЛНЗ
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