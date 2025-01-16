Украина. Премьер лига16 января 2025, 00:51 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Оглашен тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ
В тренерском штабе Романа Григорчука будут работать еще 4 специалиста
16 января 2025, 00:51 |
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Черкасский ЛНЗ огласил тренерский штаб Романа Григорчука, который будет помогать ему в работе с командой:
- Михаил Савка – помощник главного тренера
- Степан Матвеев – помощник главного тренера
- Андрей Глущенко – тренер вратарей
- Сергей Политыло – тренер по физической подготовке
Все специалисты уже работают с командой и готовят ее ко второй части сезона.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ проведет спарринг с клубом МЛС.
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