Проверка на прочность. ЛНЗ сыграет с клубом МЛС на сборах
Черкасский клуб проводит сборы в Испании
Черкасский ЛНЗ проведет спарринг с еще одним заграничным клубом на этих сборах, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника. украинский коллектив проведет товарищеский матч с клубом МЛС в рамках сборов. Команда Романа Григорчука готовится ко второй части сезона в Испании.
После 17 сыгранных матчей в чемпионате Украины ЛНЗ занимает 10 позицию с 19 очками в своем активе.
Ранее сообщалось о том, что черкасский ЛНЗ опубликовал список игроков, которые отправились на сборы в Испанию.
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