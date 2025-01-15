Проверка на прочность. ЛНЗ сыграет с клубом МЛС на сборах

Черкасский ЛНЗ проведет спарринг с еще одним заграничным клубом на этих сборах, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника. украинский коллектив проведет товарищеский матч с клубом МЛС в рамках сборов. Команда Романа Григорчука готовится ко второй части сезона в Испании.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Украины ЛНЗ занимает 10 позицию с 19 очками в своем активе.

Ранее сообщалось о том, что черкасский ЛНЗ опубликовал список игроков, которые отправились на сборы в Испанию.