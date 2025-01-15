Черкасский ЛНЗ отправился на учебно-тренировочные сборы в Испанию.

Пресс-служба клуба УПЛ опубликовала полный список футболистов, которые будут работать на сборах.

Команда ЛНЗ отправилась в путешествие по маршруту: Черкассы – Краков – Малага – Эстепона. Учебно-тренировочные сборы черкасского клуба продлятся с 15 января по 25 февраля.

Интересно, что тренерский штаб Романа Григорчука взял с собой на учебно-тренировочные сборы 15-летнего игрока. В Испанию отправился Мирослав Доник, родившийся 8 января 2010 года и выступающий за ЛНЗ U-16 в ДЮФЛУ.

ЛНЗ опубликовал список игроков, которые отправились на сборы в Испании