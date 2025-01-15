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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 04:39 | Обновлено 15 января 2025, 05:09
102
0

ЛНЗ опубликовал список игроков, которые отправились на сборы в Испании

Учебно-тренировочные сборы команды продлятся с 15 января по 25 февраля

15 января 2025, 04:39 | Обновлено 15 января 2025, 05:09
102
0
ЛНЗ опубликовал список игроков, которые отправились на сборы в Испании
ФК ЛНЗ Черкассы

Черкасский ЛНЗ отправился на учебно-тренировочные сборы в Испанию.

Пресс-служба клуба УПЛ опубликовала полный список футболистов, которые будут работать на сборах.

Команда ЛНЗ отправилась в путешествие по маршруту: Черкассы – Краков – Малага – Эстепона. Учебно-тренировочные сборы черкасского клуба продлятся с 15 января по 25 февраля.

Интересно, что тренерский штаб Романа Григорчука взял с собой на учебно-тренировочные сборы 15-летнего игрока. В Испанию отправился Мирослав Доник, родившийся 8 января 2010 года и выступающий за ЛНЗ U-16 в ДЮФЛУ.

ЛНЗ опубликовал список игроков, которые отправились на сборы в Испании

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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига молодые таланты ЛНЗ Черкассы заявка
Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
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