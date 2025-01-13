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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 17:01 | Обновлено 13 января 2025, 17:07
1334
0

ФОТО. Клуб УПЛ взял на зимние сборы 15-летнего футболиста

Мирослав Доник уехал в Испанию с первой командой черкасского ЛНЗ

13 января 2025, 17:01 | Обновлено 13 января 2025, 17:07
1334
0
ФОТО. Клуб УПЛ взял на зимние сборы 15-летнего футболиста
ФК ЛНЗ. Мирослав Доник

Черкасский ЛНЗ отправился на учебно-тренировочный сбор в Испанию, сообщает пресс-служба «фиолетовых».

Достаточно неожиданно тренерский штаб Романа Григорчука взял с собой на учебно-тренировочные сборы 15-летнего юношу.

В Испанию отправился Мирослав Доник, родившийся 8 января 2010 года и выступающий за ЛНЗ U-16 в ДЮФЛУ. Он вызывался в юношескую сборную Украины U-15 (юноши не старше 2010 г. р.)

Команда ЛНЗ отправилась в путешествие по маршруту: Черкассы – Краков – Малага – Эстепона. Учебно-тренировочные сборы черкасского клуба продлится с 15 января по 25 февраля.

Недавно ЛНЗ подписал двух бывших полузащитников «Полесья» Вячеслава Танковского и Богдана Кушниренко.

ФОТО. Клуб УПЛ взял на зимние сборы 15-летнего Мирослава Доника

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ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу молодые таланты Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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