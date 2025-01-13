ФОТО. Клуб УПЛ взял на зимние сборы 15-летнего футболиста
Мирослав Доник уехал в Испанию с первой командой черкасского ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ отправился на учебно-тренировочный сбор в Испанию, сообщает пресс-служба «фиолетовых».
Достаточно неожиданно тренерский штаб Романа Григорчука взял с собой на учебно-тренировочные сборы 15-летнего юношу.
В Испанию отправился Мирослав Доник, родившийся 8 января 2010 года и выступающий за ЛНЗ U-16 в ДЮФЛУ. Он вызывался в юношескую сборную Украины U-15 (юноши не старше 2010 г. р.)
Команда ЛНЗ отправилась в путешествие по маршруту: Черкассы – Краков – Малага – Эстепона. Учебно-тренировочные сборы черкасского клуба продлится с 15 января по 25 февраля.
Недавно ЛНЗ подписал двух бывших полузащитников «Полесья» Вячеслава Танковского и Богдана Кушниренко.
ФОТО. Клуб УПЛ взял на зимние сборы 15-летнего Мирослава Доника
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