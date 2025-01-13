ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Танковским. ЛНЗ подписал очередного игрока из Полесья

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского полузащитника Богдана Кушниренко, последним клубом которого было житомирское «Полесье».

По информации клубной пресс-службы, Богдан присоединился к расположению «фиолетовых» на правах свободного агента. О сроке контракта и финансовой части личной сделки никакой информации нет.

В составе «Полесья» Кушниренко сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал бывшего полузащитника «волков» Вячеслава Танковского.