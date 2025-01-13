ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Танковским. ЛНЗ подписал очередного игрока из Полесья
Богдан Кушниренко перебрался в черкасский клуб
Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского полузащитника Богдана Кушниренко, последним клубом которого было житомирское «Полесье».
По информации клубной пресс-службы, Богдан присоединился к расположению «фиолетовых» на правах свободного агента. О сроке контракта и финансовой части личной сделки никакой информации нет.
В составе «Полесья» Кушниренко сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал бывшего полузащитника «волков» Вячеслава Танковского.
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