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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Танковским. ЛНЗ подписал очередного игрока из Полесья
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 11:49 |
738
0

ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Танковским. ЛНЗ подписал очередного игрока из Полесья

Богдан Кушниренко перебрался в черкасский клуб

13 января 2025, 11:49 |
738
0
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Танковским. ЛНЗ подписал очередного игрока из Полесья
ФК Полесье. Богдан Кушниренко

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского полузащитника Богдана Кушниренко, последним клубом которого было житомирское «Полесье».

По информации клубной пресс-службы, Богдан присоединился к расположению «фиолетовых» на правах свободного агента. О сроке контракта и финансовой части личной сделки никакой информации нет.

В составе «Полесья» Кушниренко сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал бывшего полузащитника «волков» Вячеслава Танковского.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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