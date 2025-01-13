ВИДЕО. Фактор Григорчука. Танковский объяснил переход из Полесья в ЛНЗ

Украинский полузащитник Вячеслав Танковский объяснил, почему решил продолжить карьеру в черкасском ЛНЗ. Футболист заявил, что очень хочет поработать с Романом Григорчуком.

– Вячеслав, поздравляем в Черкассах. Как чувствуешь себя, как настроение?

– Отлично. Счастлив, что оказался здесь.

– Расскажи, как ты присоединился к ЛНЗ...

– Я очень долго искал команду – хотел уехать в Европу, но не получилось. Услышал, что команду возглавил Роман Григорчук, а мне очень хочется с ним поработать. Беседовали с агентом и приняли решение присоединиться к ЛНЗ.

– Ты не знаком с Григорчуком лично?

– Нет, не знаком. Я много следил за «Черноморцем, когда они хорошо играли. Любопытно поработать с таким тренером.

– Ты наблюдал за ЛНЗ, находясь в «Полесье»?

– Да, конечно. Мы все, футболисты, следим за командами, играющими в Украинской Премьер-лиге. Очень хорошая команда (ЛНЗ, ред.) с развитием.

– В твоей карьере было очень много команд, за которые ты играл на правах аренды. В ЛНЗ ты перешел полноценно. Упростит ли это адаптацию?

– Да, конечно. Когда играешь в аренде, то не так чувствуешь себя, как находясь на полноценном контракте.

Игрок перешел в черкасский клуб в качестве свободного агента. Контракт Танковского с ЛНЗ рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Танковский отыграл в УПЛ за «Полесье» 27 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и отдал две результативные передачи.