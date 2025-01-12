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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник Полесья стал игроком ЛНЗ
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 20:17 |
850
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник Полесья стал игроком ЛНЗ

Вячеслав Танковский продолжит карьеру в черкасском клубе

12 января 2025, 20:17 |
850
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник Полесья стал игроком ЛНЗ
Вячеслав Танковский

Украинский экс-полузащитник «Полесья» экс-полузащитник Вячеслав Танковский стал игроком «ЛНЗ».

Игрок перешел в черкасский клуб в качестве свободного агента. Контракт Танковского с «ЛНЗ» рассчитан до лета 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего полузащитника в 800 тысяч евро.

В прошлом сезоне Танковский отыграл в УПЛ за «Полесье» 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и отдал две результативные передачи.

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Вячеслав Танковский ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Іван Распутін Источник: Instagram
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