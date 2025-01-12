ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник Полесья стал игроком ЛНЗ

Украинский экс-полузащитник «Полесья» экс-полузащитник Вячеслав Танковский стал игроком «ЛНЗ».

Игрок перешел в черкасский клуб в качестве свободного агента. Контракт Танковского с «ЛНЗ» рассчитан до лета 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего полузащитника в 800 тысяч евро.

В прошлом сезоне Танковский отыграл в УПЛ за «Полесье» 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и отдал две результативные передачи.