Украина. Премьер лига12 января 2025, 20:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник Полесья стал игроком ЛНЗ
Вячеслав Танковский продолжит карьеру в черкасском клубе
12 января 2025, 20:17 |
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Украинский экс-полузащитник «Полесья» экс-полузащитник Вячеслав Танковский стал игроком «ЛНЗ».
Игрок перешел в черкасский клуб в качестве свободного агента. Контракт Танковского с «ЛНЗ» рассчитан до лета 2025 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего полузащитника в 800 тысяч евро.
В прошлом сезоне Танковский отыграл в УПЛ за «Полесье» 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и отдал две результативные передачи.
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