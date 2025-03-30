Довбик – игрок матча, победы лидеров УПЛ, камбэк Реала с Луниным
Главные новости за 29 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 29 марта.
1А. Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами
1В. Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче
Артем Довбик получил награду за отличную игру
2А. Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове
Через несколько дней команды Шовковского и Пономарева сыграют снова, но в Кубке Украины
2В. Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь
Команда Марино Пушича продолжает погоню за «Динамо» и «Александрией»
2С. Прагматизм с намеком на чемпионство. Александрия одолела Левый Берег
Команда Ротаня продолжает дышать в спину «Динамо»
3А. Невероятный Мбаппе! Реал с Луниным выстрадал победу над Леганесом
Французский страйкер сделал результат для мадридского гранда
3В. Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Украинец пропустил два мяча в первом тайме
4А. Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии
В основное время и овертаймы команды забить не сумели
4В. Определился первый полуфиналист Кубка Англии
Кристал Пэлас обыграл Фулхэм и вышел в 1/2 финала турнира
5. Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Арина Соболенко в двух сетах переиграла Джессику Пегулу
6А. Квалификация ЧМ по фристайлу. Брыкина вышла в финал в лыжной акробатике
Оксана Яцюк не сумела успешно пройти отбор на чемпионате мира 2025
6В. Лыжная акробатика. Два украинца прошли в финал ЧМ, Котовский не отобрался
Александр Окипнюк и Максим Кузнецов выступят в финале чемпионата мира
7. Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
Даниэль Лапин получил травму
8. Игор Невес в Карпатах: от голеадора Первой лиги до главного неудачника УПЛ
В минувшем сезоне он забил 12 мячей в 27 поединках чемпионата, в нынешнем – 0 в 21 матче
9А. Судьбу матча Юве и Дженоа решил один гол. Малиновский вышел на замену
Состоялся поединок 30-го тура Серии А
9В. Коваленко на поле не появился. Комо сыграл вничью с Эмполи
Состоялся матч 30-го тура Серии А
10. С голом Зубкова. Трабзонспор сыграл матч чемпионата Турции
Батагов не играл, а Сикан вышел на замену
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