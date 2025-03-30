Довбик – игрок матча, победы лидеров УПЛ, камбэк Реала с Луниным

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 29 марта.

1А. Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А

«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами



1В. Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче

Артем Довбик получил награду за отличную игру

2А. Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове

Через несколько дней команды Шовковского и Пономарева сыграют снова, но в Кубке Украины

2В. Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь

Команда Марино Пушича продолжает погоню за «Динамо» и «Александрией»

2С. Прагматизм с намеком на чемпионство. Александрия одолела Левый Берег

Команда Ротаня продолжает дышать в спину «Динамо»

3А. Невероятный Мбаппе! Реал с Луниным выстрадал победу над Леганесом

Французский страйкер сделал результат для мадридского гранда

3В. Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес

Украинец пропустил два мяча в первом тайме

4А. Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии

В основное время и овертаймы команды забить не сумели

4В. Определился первый полуфиналист Кубка Англии

Кристал Пэлас обыграл Фулхэм и вышел в 1/2 финала турнира

5. Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами

Арина Соболенко в двух сетах переиграла Джессику Пегулу

6А. Квалификация ЧМ по фристайлу. Брыкина вышла в финал в лыжной акробатике

Оксана Яцюк не сумела успешно пройти отбор на чемпионате мира 2025

6В. Лыжная акробатика. Два украинца прошли в финал ЧМ, Котовский не отобрался

Александр Окипнюк и Максим Кузнецов выступят в финале чемпионата мира

7. Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму

Даниэль Лапин получил травму

8. Игор Невес в Карпатах: от голеадора Первой лиги до главного неудачника УПЛ

В минувшем сезоне он забил 12 мячей в 27 поединках чемпионата, в нынешнем – 0 в 21 матче

9А. Судьбу матча Юве и Дженоа решил один гол. Малиновский вышел на замену

Состоялся поединок 30-го тура Серии А

9В. Коваленко на поле не появился. Комо сыграл вничью с Эмполи

Состоялся матч 30-го тура Серии А

10. С голом Зубкова. Трабзонспор сыграл матч чемпионата Турции

Батагов не играл, а Сикан вышел на замену