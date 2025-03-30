Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик – игрок матча, победы лидеров УПЛ, камбэк Реала с Луниным
Другие новости
30 марта 2025, 08:00 | Обновлено 30 марта 2025, 08:02
1474
0

Довбик – игрок матча, победы лидеров УПЛ, камбэк Реала с Луниным

Главные новости за 29 марта на Sport.ua

30 марта 2025, 08:00 | Обновлено 30 марта 2025, 08:02
1474
0
Довбик – игрок матча, победы лидеров УПЛ, камбэк Реала с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 29 марта.

1А. Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами

1В. Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче
Артем Довбик получил награду за отличную игру

2А. Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове
Через несколько дней команды Шовковского и Пономарева сыграют снова, но в Кубке Украины

2В. Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь
Команда Марино Пушича продолжает погоню за «Динамо» и «Александрией»

2С. Прагматизм с намеком на чемпионство. Александрия одолела Левый Берег
Команда Ротаня продолжает дышать в спину «Динамо»

3А. Невероятный Мбаппе! Реал с Луниным выстрадал победу над Леганесом
Французский страйкер сделал результат для мадридского гранда

3В. Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Украинец пропустил два мяча в первом тайме

4А. Ноттингем Форест в серии пенальти одолел Брайтон в Кубке Англии
В основное время и овертаймы команды забить не сумели

4В. Определился первый полуфиналист Кубка Англии
Кристал Пэлас обыграл Фулхэм и вышел в 1/2 финала турнира

5. Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Арина Соболенко в двух сетах переиграла Джессику Пегулу

6А. Квалификация ЧМ по фристайлу. Брыкина вышла в финал в лыжной акробатике
Оксана Яцюк не сумела успешно пройти отбор на чемпионате мира 2025

6В. Лыжная акробатика. Два украинца прошли в финал ЧМ, Котовский не отобрался
Александр Окипнюк и Максим Кузнецов выступят в финале чемпионата мира

7. Бой отменен. Обладатель титулов WBA и IBF из Украины получил травму
Даниэль Лапин получил травму

8. Игор Невес в Карпатах: от голеадора Первой лиги до главного неудачника УПЛ
В минувшем сезоне он забил 12 мячей в 27 поединках чемпионата, в нынешнем – 0 в 21 матче

9А. Судьбу матча Юве и Дженоа решил один гол. Малиновский вышел на замену
Состоялся поединок 30-го тура Серии А

9В. Коваленко на поле не появился. Комо сыграл вничью с Эмполи
Состоялся матч 30-го тура Серии А

10. С голом Зубкова. Трабзонспор сыграл матч чемпионата Турции
Батагов не играл, а Сикан вышел на замену

По теме:
Ракицкий перешел в Черноморец, сухой матч Трубина, финалисты в Майами
Ураган от Котовского, победа Барселоны, шанс для Лунина, ЧУ по биатлону
Старт ЧУ по биатлону, дисквалификация Гаврилюка, фиаско Свентек в Майами
главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бокс | 29 марта 2025, 23:27 2
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой

Поединок может состояться по правилам ММА

Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Бокс | 29 марта 2025, 07:25 4
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»

Украинский боксер поделился мнением о войне с агрессором

Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 29.03.2025, 23:46
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 30.03.2025, 08:09
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бокс | 29.03.2025, 09:29
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 3
Футбол
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 2
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 6
Футбол
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 7
Футбол
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем