29.03.2025 15:00 – FT 1 : 1
Турция29 марта 2025, 17:24 | Обновлено 29 марта 2025, 17:30
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С голом Зубкова. Трабзонспор сыграл матч чемпионата Турции
Батагов не играл, а Сикан вышел на замену
29 марта 2025, 17:24 | Обновлено 29 марта 2025, 17:30
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Трабзонспор в матче чемпионата Турции сыграл вничью 1:1 с Гезтепе. В составе хозяев гол забил хавбек сборной Украины Александр Зубков, который быстро ответил на мяч противника с пенальти.
Защитник Арсений Батагов из-за травмы не играл, а форвард Даниил Сикан вышел на поле на 67-й минуте.
Трабзонспор, который играет нестабильно (победа, ничья и два поражения в четырех матчах), набрал 36 очков и идет на 9-й позиции.
Чемпионат Турции. 29-й тур
Трабзонспор – Гезтепе 1:1
Голы: Зубков, 32 – Ромуло, 31 (с пен)
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Комментарии 2
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Питання чому Зубкова не визвали в збірну , адже він стабільно грає в основі свого клубу і забиває голи ...
Гол забил а команда не выиграла. Это хорошо или плохо, а Зубков??
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