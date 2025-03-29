С голом Зубкова. Трабзонспор сыграл матч чемпионата Турции

Трабзонспор в матче чемпионата Турции сыграл вничью 1:1 с Гезтепе. В составе хозяев гол забил хавбек сборной Украины Александр Зубков, который быстро ответил на мяч противника с пенальти.

Защитник Арсений Батагов из-за травмы не играл, а форвард Даниил Сикан вышел на поле на 67-й минуте.

Трабзонспор, который играет нестабильно (победа, ничья и два поражения в четырех матчах), набрал 36 очков и идет на 9-й позиции.

Чемпионат Турции. 29-й тур

Трабзонспор – Гезтепе 1:1

Голы: Зубков, 32 – Ромуло, 31 (с пен)