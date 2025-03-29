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Чемпионат Турции
Трабзонспор
29.03.2025 15:00 – FT 1 : 1
Гёзтепе
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Турция
29 марта 2025, 17:24 | Обновлено 29 марта 2025, 17:30
1073
2

С голом Зубкова. Трабзонспор сыграл матч чемпионата Турции

Батагов не играл, а Сикан вышел на замену

29 марта 2025, 17:24 | Обновлено 29 марта 2025, 17:30
1073
2
С голом Зубкова. Трабзонспор сыграл матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Трабзонспор в матче чемпионата Турции сыграл вничью 1:1 с Гезтепе. В составе хозяев гол забил хавбек сборной Украины Александр Зубков, который быстро ответил на мяч противника с пенальти.

Защитник Арсений Батагов из-за травмы не играл, а форвард Даниил Сикан вышел на поле на 67-й минуте.

Трабзонспор, который играет нестабильно (победа, ничья и два поражения в четырех матчах), набрал 36 очков и идет на 9-й позиции.

Чемпионат Турции. 29-й тур

Трабзонспор – Гезтепе 1:1
Голы: Зубков, 32 – Ромуло, 31 (с пен)

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Трабзонспор Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков чемпионат Турции по футболу Гезтепе
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Микола Захарченко
Питання чому Зубкова не визвали в збірну , адже він стабільно грає в основі свого клубу і забиває голи ...
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-1
apepa
Гол забил а команда не выиграла. Это хорошо или плохо, а Зубков??
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-1
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