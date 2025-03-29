ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил второй гол после ухода из Шахтера
Александр Зубков снова отличился за «Трабзонспор»
В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура турецкой Суперлиги, в котором играют «Трабзонспор» и «Гезтепе».
Команды встретились на стадионе «Папара Парк» в городе Трабзон.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 32-й минуте поединка счет во встрече сравнял украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков – 1:1. Для него этот гол стал вторым в составе «Трабзонспора» и, соответственно, вторым после ухода из донецкого «Шахтера».
ВИДЕО Вингер сборной Украины забил второй гол после ухода из Шахтера
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Флорентино контактирует с Хаби Алонсо
Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины присоединился к «Черноморцу»