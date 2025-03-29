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  4. ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил второй гол после ухода из Шахтера
Турция
29 марта 2025, 15:46 |
1006
0

ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил второй гол после ухода из Шахтера

Александр Зубков снова отличился за «Трабзонспор»

29 марта 2025, 15:46 |
1006
0
ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил второй гол после ухода из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура турецкой Суперлиги, в котором играют «Трабзонспор» и «Гезтепе».

Команды встретились на стадионе «Папара Парк» в городе Трабзон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте поединка счет во встрече сравнял украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков – 1:1. Для него этот гол стал вторым в составе «Трабзонспора» и, соответственно, вторым после ухода из донецкого «Шахтера».

ВИДЕО Вингер сборной Украины забил второй гол после ухода из Шахтера

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Александр Зубков Трабзонспор Гезтепе чемпионат Турции по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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