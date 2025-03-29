Судьбу матча Юве и Дженоа решил один гол. Малиновский вышел на замену
Состоялся поединок 30-го тура Серии А
В субботу, 29 марта, прошел матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Дженоа».
Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победу в поединке одержали хозяева со счетом 1:0.
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Судьбу матча решил один гол, который был забит вингером «Ювентуса» Кенаном Йилдизом на 25-й минуте.
Хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начал матч в запасе и появился на поле на 71-й минуте. Через минуту после выхода на замену Руслан получил горчичник.
«Ювентус» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, занимая пятую позицию с 55 очками. «Дженоа» идет 12-м с 35 баллами.
Серия А. 30-й тур, 29 марта.
Ювентус – Дженоа – 1:0
Гол: Йылдиз, 25.
FT | ⏹️ | The points are ours!— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) March 29, 2025
💪 @EASPORTSFC#JuveGenoa pic.twitter.com/J850GSW2aO
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