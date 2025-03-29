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Чемпионат Италии
Ювентус
29.03.2025 19:00 – FT 1 : 0
Дженоа
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Италия
29 марта 2025, 20:55 | Обновлено 29 марта 2025, 20:56
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Судьбу матча Юве и Дженоа решил один гол. Малиновский вышел на замену

Состоялся поединок 30-го тура Серии А

29 марта 2025, 20:55 | Обновлено 29 марта 2025, 20:56
131
1
Судьбу матча Юве и Дженоа решил один гол. Малиновский вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 29 марта, прошел матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Дженоа».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победу в поединке одержали хозяева со счетом 1:0.

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Судьбу матча решил один гол, который был забит вингером «Ювентуса» Кенаном Йилдизом на 25-й минуте.

Хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начал матч в запасе и появился на поле на 71-й минуте. Через минуту после выхода на замену Руслан получил горчичник.

«Ювентус» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, занимая пятую позицию с 55 очками. «Дженоа» идет 12-м с 35 баллами.

Серия А. 30-й тур, 29 марта.

Ювентус – Дженоа – 1:0
Гол: Йылдиз, 25.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Кенан Йылдыз Ювентус Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Ювентус - Дженоа
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Victor673256ua
Ну ось, повернувся Ювентус з перемогами 1:0)
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