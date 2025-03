Судьбу матча Юве и Дженоа решил один гол. Малиновский вышел на замену

В субботу, 29 марта, прошел матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Дженоа».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победу в поединке одержали хозяева со счетом 1:0.

Судьбу матча решил один гол, который был забит вингером «Ювентуса» Кенаном Йилдизом на 25-й минуте.

Хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начал матч в запасе и появился на поле на 71-й минуте. Через минуту после выхода на замену Руслан получил горчичник.

«Ювентус» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, занимая пятую позицию с 55 очками. «Дженоа» идет 12-м с 35 баллами.

Серия А. 30-й тур, 29 марта.

Ювентус – Дженоа – 1:0

Гол: Йылдиз, 25.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

