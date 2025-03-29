29 марта на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 30-го тура Серии А, в котором «Ювентус» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда прошлым летом серьезно обновилась, причем с заслуженными футболистами прощались без жалости, а новичков покупали, не торгуясь. По замыслу боссов из Турина, в итоге новый наставник, Тиаго Мотта, должен был ускорить прогресс, что наметился в 2023/2024 - напоследок его предшественник, Аллегри, взял третье место и кубок.

Провал Мотты и его подопечных несомненен, особенно в 2025-м году. За какие-то два месяца он успел вылететь в Суперкубке от кризисного Милана, в Лиге чемпионов от сдувающегося ПСВ (хотя дома были 2:1 в первой встрече) и, по пенальти, в кубке от скромного Эмполи. Остается Серия А, где пытаются хотя бы в топ-4 закончить. Но и там проиграно обоим последним противникам, Аталанте и Фиорентине, с общим счетом 0:7. В итоге Тудор вернулся в проект главным тренером, но он только знакомится с футболистами, что возвращаются из сборных.

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Дженоа

Клуб два года отыграл под руководством Джилардино, что тут фактически начинал полноценную тренерскую карьеру. И поначалу был успешен: сначала вернул подопечных из Серии В, потом закрепился с ними в числе середняков высшего итальянского дивизиона. Но прошлым летом ушло ряд лидеров, потом и Малиновский получил тяжелый перелом. С затянувшимся спадом Альберто не справился, и его в итоге уволили, не особенно затягивая.

Тренерская рокировка прошла в Генуе успешно. Патрик Виейра не создал сенсации, но с ним получается показывать стабильно неплохие результаты - можно как минимум повторить итоги 2023/2024. А тут еще и Руслан наконец-то вернулся, и именно его голевые передачи обеспечили 2:1 с Лечче в прошлом туре.

Статистика личных встреч

Дженоа трижды кряду не проигрывал туринскому гранду. Но в сентябре уступил ему 0:3 на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в легкой победе хозяев. Но их, кажется, переоценивают - ставим на гостей с форой +1 гол (коэффициент - 1,88).