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Ювентус
29.03.2025 19:00 - : -
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Италия
29 марта 2025, 10:49 | Обновлено 29 марта 2025, 10:50
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Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 марта в 19:00 по Киеву

29 марта 2025, 10:49 | Обновлено 29 марта 2025, 10:50
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0
Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

29 марта на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 30-го тура Серии А, в котором «Ювентус» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда прошлым летом серьезно обновилась, причем с заслуженными футболистами прощались без жалости, а новичков покупали, не торгуясь. По замыслу боссов из Турина, в итоге новый наставник, Тиаго Мотта, должен был ускорить прогресс, что наметился в 2023/2024 - напоследок его предшественник, Аллегри, взял третье место и кубок.

Провал Мотты и его подопечных несомненен, особенно в 2025-м году. За какие-то два месяца он успел вылететь в Суперкубке от кризисного Милана, в Лиге чемпионов от сдувающегося ПСВ (хотя дома были 2:1 в первой встрече) и, по пенальти, в кубке от скромного Эмполи. Остается Серия А, где пытаются хотя бы в топ-4 закончить. Но и там проиграно обоим последним противникам, Аталанте и Фиорентине, с общим счетом 0:7. В итоге Тудор вернулся в проект главным тренером, но он только знакомится с футболистами, что возвращаются из сборных.

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Дженоа

Клуб два года отыграл под руководством Джилардино, что тут фактически начинал полноценную тренерскую карьеру. И поначалу был успешен: сначала вернул подопечных из Серии В, потом закрепился с ними в числе середняков высшего итальянского дивизиона. Но прошлым летом ушло ряд лидеров, потом и Малиновский получил тяжелый перелом. С затянувшимся спадом Альберто не справился, и его в итоге уволили, не особенно затягивая.

Тренерская рокировка прошла в Генуе успешно. Патрик Виейра не создал сенсации, но с ним получается показывать стабильно неплохие результаты - можно как минимум повторить итоги 2023/2024. А тут еще и Руслан наконец-то вернулся, и именно его голевые передачи обеспечили 2:1 с Лечче в прошлом туре.

Статистика личных встреч

Дженоа трижды кряду не проигрывал туринскому гранду. Но в сентябре уступил ему 0:3 на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в легкой победе хозяев. Но их, кажется, переоценивают - ставим на гостей с форой +1 гол (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
29 марта 2025 -
19:00
Дженоа
Фора Дженоа (+1) 1.88 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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