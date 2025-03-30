Италия30 марта 2025, 06:10 | Обновлено 30 марта 2025, 06:48
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Ювентус - Дженоа - 1:0. Малиновский не помог. Видео гола и обзор
Руслан начал игру на скамейке запасных
30 марта 2025, 06:10 | Обновлено 30 марта 2025, 06:48
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В субботу, 29 марта, прошел матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Дженоа».
Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победу в поединке одержали хозяева со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Кенан Йилдиз на 25-й минуте. Украинец Руслан Малиновский вышел на 74-й минуте, но результативными действиями не отметился.
В итоге минимальная победа туринцев.
Серия А. 30-й тур, 29 марта.
Ювентус – Дженоа – 1:0
Гол: Йылдиз, 25
Видео гола и обзор матча
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