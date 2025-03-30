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  4. Ювентус - Дженоа - 1:0. Малиновский не помог. Видео гола и обзор
Италия
30 марта 2025, 06:10 | Обновлено 30 марта 2025, 06:48
89
0

Ювентус - Дженоа - 1:0. Малиновский не помог. Видео гола и обзор

Руслан начал игру на скамейке запасных

30 марта 2025, 06:10 | Обновлено 30 марта 2025, 06:48
89
0
Ювентус - Дженоа - 1:0. Малиновский не помог. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 марта, прошел матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Дженоа».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победу в поединке одержали хозяева со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Кенан Йилдиз на 25-й минуте. Украинец Руслан Малиновский вышел на 74-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В итоге минимальная победа туринцев.

Серия А. 30-й тур, 29 марта.

Ювентус – Дженоа – 1:0

Гол: Йылдиз, 25

Видео гола и обзор матча

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Ювентус Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Ювентус - Дженоа Кенан Йылдыз видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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