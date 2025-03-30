Ювентус - Дженоа - 1:0. Малиновский не помог. Видео гола и обзор

В субботу, 29 марта, прошел матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Дженоа».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Победу в поединке одержали хозяева со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Кенан Йилдиз на 25-й минуте. Украинец Руслан Малиновский вышел на 74-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В итоге минимальная победа туринцев.

Серия А. 30-й тур, 29 марта.

Ювентус – Дженоа – 1:0

Гол: Йылдиз, 25

Видео гола и обзор матча