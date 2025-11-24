Гол Ваната, шедевр Роналду, осечка Реала, топовый матч во Львове

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 ноября.

1A. Гол Ваната, удаление Антони. Жирона с украинцами упустила победу

Каталонский клуб не удержал положительный результат над «Бетисом»

1B. Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче

Поединок 13-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2

1C. 100% результат: Аль-Наср с голом Роналду добыл восьмую победу в чемпионате

Криштиану и компания разобрались с командой Неом со счетом 3:1

2A. Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку

Команды забили 6 мячей на двоих

2B. Сдержали фаворита. Эпицентр поделил очки с Полесьем

Первая ничья команды Нагорняка в высшем дивизионе

2C. Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего

Дубль Шарая спас гостей от поражения

3. Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо

Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины

4A. Кто не забил пенальти? Милан в дерби одолел Интер благодаря голу Пулишича

Хакан Чалханоглу упустил шанс сравнять счет на 74-й – россонери выиграли матч 1:0

4B. Судьбу дерби решил удачный трансфер. Арсенал уничтожил Тоттенхэм

Дерби Северного Лондона осталось по команде Артеты

4C. Красная Гасперини. Рома с голом конкурента Довбика разобрала Кремонезе

Римский клуб спокойно оформил победу со счетом 3:1

5. Гол и три ассиста Месси. Интер Майами с разгромом вышел в 1/2 финала MLS

Цапли уверенно переиграли команду Цинциннати со счетом 4:0, Лео выдал огненный матч

6. ФОТО. Арендованный у Динамо Цитаишвили забил первый гол во Франции

Георгий отметился голом за Мец в матче 13-го тура Лиги 1 против команды Брест

7A. Чемпионы мира по теннису: определен победитель Кубка Дэвиса 2025

Сборная Италии переиграла команду Испании со счетом 2:0 по итогам одиночных матчей

7B. Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125

Александра одолела Леолию Жанжан в финале соревнований в Чили

7C. Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии

Тарас Лесюк во второй раз продемонстрировал свой высокий уровень

8A. Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора

Сегодня наш сумоист одержал две решающие победы

8B. Девин Хейни уверенно перебоксировал Норманна и стал новым чемпионом мира

Американец отправил соперника в нокдаун и довел бой до победы решением судей

9. ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса

На болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри было выявлено нарушение регламента

10A. Александр Шовковский и термометр Марино Пушича

В Киеве неожиданно «-10», хотя на календаре еще даже не начало зимы…

10B. Хейни стильно побил Нормана. Теперь он снова чемпион!

Что же дальше?