Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол Ваната, шедевр Роналду, осечка Реала, топовый матч во Львове
24 ноября 2025, 08:06 | Обновлено 24 ноября 2025, 08:15
Гол Ваната, шедевр Роналду, осечка Реала, топовый матч во Львове

Главные новости за 23 ноября на Sport.ua

Гол Ваната, шедевр Роналду, осечка Реала, топовый матч во Львове
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 ноября.

1A. Гол Ваната, удаление Антони. Жирона с украинцами упустила победу
Каталонский клуб не удержал положительный результат над «Бетисом»

1B. Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче
Поединок 13-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2

1C. 100% результат: Аль-Наср с голом Роналду добыл восьмую победу в чемпионате
Криштиану и компания разобрались с командой Неом со счетом 3:1

2A. Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку
Команды забили 6 мячей на двоих

2B. Сдержали фаворита. Эпицентр поделил очки с Полесьем
Первая ничья команды Нагорняка в высшем дивизионе

2C. Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Дубль Шарая спас гостей от поражения

3. Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины

4A. Кто не забил пенальти? Милан в дерби одолел Интер благодаря голу Пулишича
Хакан Чалханоглу упустил шанс сравнять счет на 74-й – россонери выиграли матч 1:0

4B. Судьбу дерби решил удачный трансфер. Арсенал уничтожил Тоттенхэм
Дерби Северного Лондона осталось по команде Артеты

4C. Красная Гасперини. Рома с голом конкурента Довбика разобрала Кремонезе
Римский клуб спокойно оформил победу со счетом 3:1

5. Гол и три ассиста Месси. Интер Майами с разгромом вышел в 1/2 финала MLS
Цапли уверенно переиграли команду Цинциннати со счетом 4:0, Лео выдал огненный матч

6. ФОТО. Арендованный у Динамо Цитаишвили забил первый гол во Франции
Георгий отметился голом за Мец в матче 13-го тура Лиги 1 против команды Брест

7A. Чемпионы мира по теннису: определен победитель Кубка Дэвиса 2025
Сборная Италии переиграла команду Испании со счетом 2:0 по итогам одиночных матчей

7B. Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Александра одолела Леолию Жанжан в финале соревнований в Чили

7C. Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Тарас Лесюк во второй раз продемонстрировал свой высокий уровень

8A. Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Сегодня наш сумоист одержал две решающие победы

8B. Девин Хейни уверенно перебоксировал Норманна и стал новым чемпионом мира
Американец отправил соперника в нокдаун и довел бой до победы решением судей

9. ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
На болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри было выявлено нарушение регламента

10A. Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
В Киеве неожиданно «-10», хотя на календаре еще даже не начало зимы…

10B. Хейни стильно побил Нормана. Теперь он снова чемпион!
Что же дальше?

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
