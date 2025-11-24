Гол Ваната, шедевр Роналду, осечка Реала, топовый матч во Львове
1A. Гол Ваната, удаление Антони. Жирона с украинцами упустила победу
Каталонский клуб не удержал положительный результат над «Бетисом»
1B. Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче
Поединок 13-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2
1C. 100% результат: Аль-Наср с голом Роналду добыл восьмую победу в чемпионате
Криштиану и компания разобрались с командой Неом со счетом 3:1
2A. Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку
Команды забили 6 мячей на двоих
2B. Сдержали фаворита. Эпицентр поделил очки с Полесьем
Первая ничья команды Нагорняка в высшем дивизионе
2C. Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Дубль Шарая спас гостей от поражения
3. Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины
4A. Кто не забил пенальти? Милан в дерби одолел Интер благодаря голу Пулишича
Хакан Чалханоглу упустил шанс сравнять счет на 74-й – россонери выиграли матч 1:0
4B. Судьбу дерби решил удачный трансфер. Арсенал уничтожил Тоттенхэм
Дерби Северного Лондона осталось по команде Артеты
4C. Красная Гасперини. Рома с голом конкурента Довбика разобрала Кремонезе
Римский клуб спокойно оформил победу со счетом 3:1
5. Гол и три ассиста Месси. Интер Майами с разгромом вышел в 1/2 финала MLS
Цапли уверенно переиграли команду Цинциннати со счетом 4:0, Лео выдал огненный матч
6. ФОТО. Арендованный у Динамо Цитаишвили забил первый гол во Франции
Георгий отметился голом за Мец в матче 13-го тура Лиги 1 против команды Брест
7A. Чемпионы мира по теннису: определен победитель Кубка Дэвиса 2025
Сборная Италии переиграла команду Испании со счетом 2:0 по итогам одиночных матчей
7B. Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Александра одолела Леолию Жанжан в финале соревнований в Чили
7C. Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Тарас Лесюк во второй раз продемонстрировал свой высокий уровень
8A. Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Сегодня наш сумоист одержал две решающие победы
8B. Девин Хейни уверенно перебоксировал Норманна и стал новым чемпионом мира
Американец отправил соперника в нокдаун и довел бой до победы решением судей
9. ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
На болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри было выявлено нарушение регламента
10A. Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
В Киеве неожиданно «-10», хотя на календаре еще даже не начало зимы…
10B. Хейни стильно побил Нормана. Теперь он снова чемпион!
Что же дальше?
