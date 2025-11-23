Красная Гасперини. Рома с голом конкурента Довбика разобрала Кремонезе

23 ноября римская «Рома» провела матч против «Кремонезе» в 12-м туре Серии А.

Местом проведения встречи стала арена «Stadio Giovanni Zini» в городе Кремона.

Римский клуб оформил комфортную победу над соперником, забив три мяча. Автором одного из забитых мячей стал форвард Эван Фергюсон.

«Кремонезе» хватило лишь на один гол под занавес встречи, который уже ничего не решал – 1:3 в пользу римлян.

Украинский форвард Артём Довбик пропустил матч «Ромы» из-за повреждения.

После матча «Рома» вышла на первое место Серии А (27 баллов). «Кремонезе» пока 12-е (14 очков).

Серия А. 12-й тур, 23 ноября

«Кремонезе» – «Рома» – 1:3

Голы: Фолино, 90+3 – Суле, 17, Фергюсон, 64, Весли, 69

Удаление: Гоасперини, 62 (за пределами поля)

Фотогалерея матча: