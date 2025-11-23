23 ноября на Джованни Зини пройдет матч 12-го тура Серии А Италии, в котором Кремонезе встретится с Ромой. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Кремонезе

Команда не так давно уже ухитрялась пробиться в высший дивизион страны. Тогда она была явным аутсайдером, и вернулась в Серию В сразу же, после первого года выступлений на более высоком уровне. И только в прошлом сезоне получилось набрать достаточно очков там, чтобы снова отправиться на повышение.

Но насколько же уверенным был старт у новичка в этот раз! Он обыграл сразу же Милан, при том, что это был первый матч и для Аллегри после возвращения, еще и на Сан-Сиро! Сразу после этого, уже дома, победили и Сассуоло. Вот только не стоит забывать, что после этого выигрывали только у кризисного Дженоа, а ближе к концу осени начали все чаще проигрывать свои матчи. Так, в ноябре последовательно уступили и Ювентусу, и даже Пизе. Было что проанализировать во время паузы...

Рома

Клуб в прошлом сезоне погрузился в затяжную яму при Де Росси и особенно Юриче. В итоге с пенсии, что началась только летом, вернулся Раньери. И минимально, в одно очко, уступил Ювентусу в споре за четвертое место. После этого Клаудио, как и анонсировалось, ушел снова на покой - тем более что весной уже договорились о переезде в столицу Гасперини.

Для экс-наставника Аталанты привычнее работать в долгую, и он и тут перестраивает игру, причем выбрал непривычно прагматичный стиль. В том числе это связано с тем, что его не устраивает уровень нападающих, и в первую очередь Довбика. Тот, впрочем, старается, и прибавляет, как и вся команда. Если в Лиге Европы пока результаты не лучшие, то в чемпионате после 2:0 с Удинезе удается делить лидерство с Интером. Конечно же, хочется и дальше оставаться на вершине и, значит, выигрывать.

Статистика личных встреч

Любопытно, но в четырех поединках 2022-2024 клубы по дважды обыгрывали друг друга.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева даже за ничью зацепятся. Согласимся и поставим на победу амбициозных гостей (коэффициент - 1,68).