Кремонезе – Рома – 1:3. Как забил конкурент Довбика. Видео голов и обзор

23 ноября состоялся матч между «Кремонезе» и «Ромой» в 12-м туре испанской Ла Лиги.

Поединок на «Stadio Giovanni Zini» в городе Кремона завершился спокойной победой римского клуба со счетом 3:1.

Автором одного из голов стал конкурент Артема Довбика – Эван Фергюсон, отличившийся на 64-й минуте. Сам Артем пропустил матч из-за травмы.

Также красную карточку в поединке получил тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, которого удалили за слова.

Серия А. 12-й тур, 23 ноября

«Кремонезе» – «Рома» – 1:3

Голы: Фолино, 90+3 – Суле, 17, Фергюсон, 64, Весли, 69

Удаление: Гасперини, 62 (за пределами поля)

Видео голов и обзор матча: