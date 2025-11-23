Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кремонезе – Рома – 1:3. Как забил конкурент Довбика. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Кремонезе
23.11.2025 16:00 – FT 1 : 3
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 ноября 2025, 18:52 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:28
564
0

Кремонезе – Рома – 1:3. Как забил конкурент Довбика. Видео голов и обзор

23 ноября прошел матч 12-го тура Серии А

23 ноября 2025, 18:52 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:28
564
0
Кремонезе – Рома – 1:3. Как забил конкурент Довбика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч между «Кремонезе» и «Ромой» в 12-м туре испанской Ла Лиги.

Поединок на «Stadio Giovanni Zini» в городе Кремона завершился спокойной победой римского клуба со счетом 3:1.

Автором одного из голов стал конкурент Артема Довбика – Эван Фергюсон, отличившийся на 64-й минуте. Сам Артем пропустил матч из-за травмы.

Также красную карточку в поединке получил тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, которого удалили за слова.

Серия А. 12-й тур, 23 ноября

«Кремонезе» – «Рома» – 1:3

Голы: Фолино, 90+3 – Суле, 17, Фергюсон, 64, Весли, 69

Удаление: Гасперини, 62 (за пределами поля)

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Фолино (Кремонезе), асcист Франко Васкес.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Франса (Рома), асcист Стефан Эль-Шаарави.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Рома), асcист Ниль Эль-Айнауи.
63’
Джан Пьеро Гасперини (Рома) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома), асcист Куадио Коне.
По теме:
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Ришарлисон забил гол с центра поля. Шпоры отыграли один мяч
ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) Джан Пьеро Гасперини Кремонезе Эван Фергюсон Матиас Суле Уэсли Франса видео голов и обзор Артем Довбик
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хетафе – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 23 ноября 2025, 17:05 0
Хетафе – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 ноября и начнется в 19:30 по Киеву

Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 04:30 9
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ

Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок

Тренер объяснил, почему Шовковский не уйдет в отставку после позора Динамо
Футбол | 23.11.2025, 14:33
Тренер объяснил, почему Шовковский не уйдет в отставку после позора Динамо
Тренер объяснил, почему Шовковский не уйдет в отставку после позора Динамо
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Футбол | 23.11.2025, 09:11
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 9
Авто/мото
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 11
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 36
Другие виды
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем