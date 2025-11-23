Кремонезе – Рома – 1:3. Как забил конкурент Довбика. Видео голов и обзор
23 ноября прошел матч 12-го тура Серии А
23 ноября состоялся матч между «Кремонезе» и «Ромой» в 12-м туре испанской Ла Лиги.
Поединок на «Stadio Giovanni Zini» в городе Кремона завершился спокойной победой римского клуба со счетом 3:1.
Автором одного из голов стал конкурент Артема Довбика – Эван Фергюсон, отличившийся на 64-й минуте. Сам Артем пропустил матч из-за травмы.
Также красную карточку в поединке получил тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, которого удалили за слова.
Серия А. 12-й тур, 23 ноября
«Кремонезе» – «Рома» – 1:3
Голы: Фолино, 90+3 – Суле, 17, Фергюсон, 64, Весли, 69
Удаление: Гасперини, 62 (за пределами поля)
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 23 ноября и начнется в 19:30 по Киеву
Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок