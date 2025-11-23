Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол Ваната, удаление Антони. Жирона с украинцами упустила победу
Чемпионат Испании
Бетис
23.11.2025 17:15 – FT 1 : 1
Жирона
Испания
23 ноября 2025, 19:15 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:40
634
1

Гол Ваната, удаление Антони. Жирона с украинцами упустила победу

Каталонский клуб не удержал положительный результат над «Бетисом»

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 13-м туре Ла Лиги состоялся матч «Бетиса» и «Жироны».

Местом проведения встречи стала арена «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.

С первых минут в составе гостей вышли два украинца – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Сначала Цыганков не реализовал момент в начале матча, а затем Ванат точным ударом открыл счет на 20-й минуте.

Каталонцы вели большую часть встречи, однако на 75-й минуте гости упустили победу – 1:1.

Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября

«Бетис» – «Жирона» – 1:1

Голы: Гомес, 75 – Ванат, 20

Удаление: Антони, 90+1

Фотогалерея матча:

Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Бетис - Жирона Виктор Цыганков Антони (Матеус дос Сантос) удаление (красная карточка)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
