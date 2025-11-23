Гол Ваната, удаление Антони. Жирона с украинцами упустила победу

23 ноября в 13-м туре Ла Лиги состоялся матч «Бетиса» и «Жироны».

Местом проведения встречи стала арена «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.

С первых минут в составе гостей вышли два украинца – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Сначала Цыганков не реализовал момент в начале матча, а затем Ванат точным ударом открыл счет на 20-й минуте.

Каталонцы вели большую часть встречи, однако на 75-й минуте гости упустили победу – 1:1.

Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября

«Бетис» – «Жирона» – 1:1

Голы: Гомес, 75 – Ванат, 20

Удаление: Антони, 90+1

Фотогалерея матча: