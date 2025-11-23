Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бетис – Жирона – 1:1. Гол Ваната, участие Цыганкова. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Бетис
23.11.2025 17:15 – FT 1 : 1
Жирона
Испания
23 ноября 2025, 19:27 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:03
Бетис – Жирона – 1:1. Гол Ваната, участие Цыганкова. Видео голов и обзор

23 ноября прошел матч 13-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

23 ноября в 17:15 начался матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Бетис» и «Жирона».

Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.

В стартовом составе гостей вышли два украинских нападающих – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Главный тренер гостей Мичел не ошибся с составом на старт, ведь уже на 20-й минуте Ванат забил свой четвертый мяч за команду.

Удержать победный результат «Жироне» так и не удалось, поскольку «Бетис» активизировался во второй половине игры и сравнял счет.

В итоге команды сыграли вничью (1:1), а бразильский нападающий хозяев Антони получил красную карточку за удар ногой в лицо.

Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября

«Бетис» – «Жирона» – 1:1

Голы: Гомес, 75 – Ванат, 20

Удаление: Антони, 90+1

ГОЛ! 0:1, Ванат, 20 мин.

ГОЛ! 1:1, Гомес, 75 мин.

События матча

90’ +1
Антони (Бетис) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Гомес (Бетис), асcист Иско.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Жирона), асcист Брайан Хиль.
По теме:
ВИДЕО. Эзе оформил хет-трик. Арсенал забил 4-й гол в ворота Тоттенхэма
ВИДЕО. Ришарлисон забил гол с центра поля. Шпоры отыграли один мяч
ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной
