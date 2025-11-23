Бетис – Жирона – 1:1. Гол Ваната, участие Цыганкова. Видео голов и обзор
23 ноября прошел матч 13-го тура Ла Лиги
23 ноября в 17:15 начался матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Бетис» и «Жирона».
Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.
В стартовом составе гостей вышли два украинских нападающих – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Главный тренер гостей Мичел не ошибся с составом на старт, ведь уже на 20-й минуте Ванат забил свой четвертый мяч за команду.
Удержать победный результат «Жироне» так и не удалось, поскольку «Бетис» активизировался во второй половине игры и сравнял счет.
В итоге команды сыграли вничью (1:1), а бразильский нападающий хозяев Антони получил красную карточку за удар ногой в лицо.
Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября
«Бетис» – «Жирона» – 1:1
Голы: Гомес, 75 – Ванат, 20
Удаление: Антони, 90+1
ГОЛ! 0:1, Ванат, 20 мин.
ГОЛ! 1:1, Гомес, 75 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения
Тренер может покинуть клуб после неудачных результатов