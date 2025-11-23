23 ноября на Картуха пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Жироной.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда вполне может, да и должна, считаться тренерской. С 2020-го года пост занимает бессменно Мануэль Пеллегрини, и показывает более-менее стабильные и достаточно уверенные результаты. Таким был и прошлый сезон, когда успешно проявили себя и в Примере (подъем на пятое место), и в Лиге конференций (дошли до финал, правда, там был разгром от Челси).

Сейчас испанцы играют в куда более статусной Лиге Европы. И успешно, чередуя ничьи и победы. Да и в Примере дела идут хорошо, особенно осенью, когда получилось наконец-то вернуть Антони из Манчестер Юнайтед. В итоге, проиграв только Атлетику и Атлетико, и взяв уже по пять побед и ничьих, команда идет на пятом месте - а с него в Испании вполне можно отправиться и в Лигу чемпионов, так что есть за что бороться.

Жирона

Клуб, конечно, навсегда запомнить свой прыжок выше головы в позапрошлом сезоне, когда покорилось третье место. Но все больше становится понятно, что это было яркое, но разовое, исключение. А так это скромный коллектив, что считанное количество лет вообще провел в Примере. И чуть не вернулся в Сегунду по итогам прошлого сезона - спор за спасение выиграли у Леганеса в одно очко.

Казалось, что вылет из Ла Лиги просто отсрочили на год, настолько слабым был старт сейчас, когда проиграли все матчи августа. Но осенью и новички начали проявлять себя, среди которых и Ванат, и в целом команда ожила. А в прошлом туре первый гол Цыганкова в сезоне принес победу над Алавесом. Пока что очков поровну с Валенсией, десять, и формально жиронцы остаются в зоне вылета, но уже не смотрятся обреченно.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 была пара ничьих и победа Жироны, но в апреле она дома уступила гостям из Севильи 1:3.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Мичела даже за ничью зацепятся. Ставим на победу хозяев арены (коэффициент - 1,61).