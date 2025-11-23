МИЧЕЛ: «Физические возможности ограничены. У нас есть пробелы»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Бетис
23.11.2025 17:15 – FT 1 : 1
Жирона
Испания
Тренер «Жироны» прокомментировал матч с «Бетисом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел проанализировал матч 13-го тура Ла Лиги против «Бетиса», в котором его команда упустила победу (1:1).

«Считаю, что это отличное очко против сильного соперника. В первом тайме мы были невероятны, во втором – они. Они были более агрессивны, а мы немного сомневались, за исключением первого момента Браяна Хиля. В конце могло произойти всё что угодно, но мы заработали очко.

Если мы осознаем, что с мячом можем создавать моменты, игрок должен видеть, что благодаря игре мы можем проходить линии и преодолевать прессинг, как это делает «Бетис». Мне нравится ощущение доминирования с мячом, и в этом сезоне мы видели его очень редко.

В защите мы растем. Очень молодые игроки, такие как Витор Рейс, Арнау и Уго Ринкон, которых нагружали, сыграли хорошо. Я сказал им, что нужно продолжать в том же темпе.

Удаление Антони? Я этого не видел. Если он хотел пробить по воротам — это всё сомнительно. VAR показал красную, но нужно понимать, что игрок хотел пробить и это не агрессивный эпизод. Мне не нравится, когда футболиста наказывают красной карточкой за это.

Стандарты? Мы много работаем, чтобы избежать таких ошибок, но физически наши возможности ограничены. Есть сильные и слабые стороны. «Бетис» имеет большие преимущества в комбинационной игре, воздушной борьбе и т.д., потому что у них большие финансовые ресурсы. Мы создали хороший состав, но есть пробелы.

Замены Абеля Руиса и Стуани дали нам энергию для атак в конце. Реакция всех была хорошей, мы хотели атаковать – и делали это до конца», – сказал Мичел.

Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Андрей Витренко Источник: Marca
