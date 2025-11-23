Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Премьер-лига
Кривбасс
23.11.2025 13:00 – FT 2 : 2
Верес
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 15:00
Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего

Дубль Шарая спас гостей от поражения

23 ноября 2025, 15:00
Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
ФК Кривбасс

В воскресенье, 23 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» и «Верес». Игра прошла на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Кривбасс» – «Верес» – 2:2

Голы: Задерака, 6, Конате, 36 — Шарай, 52, 80

Предупреждения: Мендоза, 41, Араухо, 64, Парако, 71 — Вовченко, 39, Бойко, 41, Годя, 90+2

«Кривбасс»: Маханьков — Дибанго, Виливальд, Конате, Юрчец — Араухо — Бекавац (Шевченко, 60), Задерака — Мендоза (Каменский, 89), Парако (Мулик, 75), Микитишин (Майя, 89).

«Верес»: Горох — Смиян, Вовченко (Гончаренко, 46), Ципот, Стамулис — Харатин (Клёц, 78) — Весли П. (Годя, 78), Бойко, Шарай (Куция, 90+1), Айдын — Тарануха (Пушкуца, 87).

Арбитр: Михаил Райда (Иршава).

Стадион «Горняк» (Кривой Рог)

КРИВБАСС – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
