Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Дубль Шарая спас гостей от поражения
В воскресенье, 23 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» и «Верес». Игра прошла на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Кривбасс» – «Верес» – 2:2
Голы: Задерака, 6, Конате, 36 — Шарай, 52, 80
Предупреждения: Мендоза, 41, Араухо, 64, Парако, 71 — Вовченко, 39, Бойко, 41, Годя, 90+2
«Кривбасс»: Маханьков — Дибанго, Виливальд, Конате, Юрчец — Араухо — Бекавац (Шевченко, 60), Задерака — Мендоза (Каменский, 89), Парако (Мулик, 75), Микитишин (Майя, 89).
«Верес»: Горох — Смиян, Вовченко (Гончаренко, 46), Ципот, Стамулис — Харатин (Клёц, 78) — Весли П. (Годя, 78), Бойко, Шарай (Куция, 90+1), Айдын — Тарануха (Пушкуца, 87).
Арбитр: Михаил Райда (Иршава).
Стадион «Горняк» (Кривой Рог)
