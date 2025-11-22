Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Верес. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Кривбасс
23.11.2025 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 21:47 |
37
0

Кривбасс – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги

22 ноября 2025, 21:47 |
37
0
Кривбасс – Верес. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 23 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес». Матч пройдёт в Кривом Роге на стадионе «Горняк», начало — в 13:00.

Кривбасс продолжает лихорадить в последних турах: всего одно набранное очко в трёх матчах уже отбросило команду на пятое место в турнирной таблице. Поединок во Львове в предыдущем туре мог сложиться совсем иначе, если бы не раннее удаление Кемкина, которое серьёзно сломало игровую динамику. В итоге криворожане, пусть и минимально, но всё же уступили «Карпатам». Кривбассу необходимо в срочном порядке исправлять ситуацию, чтобы не отпустить конкурентов, идущих выше. Однако следующий соперник — ровенский «Верес», команда, которая не проигрывает уже пять матчей в чемпионате. Более того, «Верес» одержал две важные победы подряд над аутсайдерами, что позволило ему отдалиться от зоны стыковых матчей. Стоит отметить, что в этом году «Верес» уже обыгрывал «Кривбасс» в Кривом Роге — уверенно и с крупным счётом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
23 ноября 2025 -
13:00
Верес
Тотал больше 2 1.54 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.16 для Кривбасса и 3.49 для Вереса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Игрок Металлиста 1925 рассказал, что помогло харьковчанам обыграть Карпаты
Александр АНТОНЕНКО: «Психологически такая игра очень бьет по команде»
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Кривбасс - Верес
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 08:38 3
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины

Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»

Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Футбол | 22 ноября 2025, 17:27 140
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука

Киевское Динамо терпит третье подряд поражение в чемпионате

ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Бокс | 22.11.2025, 05:42
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Футбол | 22.11.2025, 21:09
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем