В воскресенье, 23 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес». Матч пройдёт в Кривом Роге на стадионе «Горняк», начало — в 13:00.

Кривбасс продолжает лихорадить в последних турах: всего одно набранное очко в трёх матчах уже отбросило команду на пятое место в турнирной таблице. Поединок во Львове в предыдущем туре мог сложиться совсем иначе, если бы не раннее удаление Кемкина, которое серьёзно сломало игровую динамику. В итоге криворожане, пусть и минимально, но всё же уступили «Карпатам». Кривбассу необходимо в срочном порядке исправлять ситуацию, чтобы не отпустить конкурентов, идущих выше. Однако следующий соперник — ровенский «Верес», команда, которая не проигрывает уже пять матчей в чемпионате. Более того, «Верес» одержал две важные победы подряд над аутсайдерами, что позволило ему отдалиться от зоны стыковых матчей. Стоит отметить, что в этом году «Верес» уже обыгрывал «Кривбасс» в Кривом Роге — уверенно и с крупным счётом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес»

