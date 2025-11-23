В тринадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 23 ноября, в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Верес». Хозяева поля, которым сложно дается игра в последних поединках, сыграет против команды Шандрука, которая уже пять матчей не проигрывает.

Кривбасс

Еще недавно команда из Кривого Рога была в шаге от первой строчки, непосредственно навязывая борьбу «Шахтеру», и киевлянам, которые на тот момент возглавляли турнирную таблицу. Однако затем последовал разгром от «Динамо» (0:4), а за ними дальше пошли проигрыш «Карпатам» (0:1) и потеря очков с «Полтавой» (2:2), отбросившие подопечных Патрика ван Леувена на шестую строчку.

А потому если «Кривбасс» хочет вернуть утраченные позиции, то им не стоит делать ни одной осечки в поединке с «Вересом», тем более что виктория в этой игре позволит криворожцам подняться выше и обойти «Колос» из «Динамо». К тому же крайний поединок с «Вересом» вышел для «Кривбасса» провальным по всем фронтам, поэтому им точно захочется вернуть долг, и доказать что тот матч был случайностью.

Стоит упомянуть, что ранее вызовы в национальные сборные получили венесуэльский вингер Глейкер Мендоза и Бар Лин из Израиля (он играл за молодежку).

Также отметим, что из-за дисквалификации матч против «Вереса» пропустят Александр Кемкин и Егор Твердохлиб.

Верес

Ровенчане как видим постепенно смогли найти свою игру. Команда Олега Шандрука не проигрывает уже пять поединков подряд, а в двух последних (против «Эпицентра» и «Рух», вообще смогла довести дело до победы, что существенно помогли «Вересу» подняться на десятую позицию. Что интересно, то в тернопольском матче «Верес» сначала вел в счете в два гола, однако также легко пропустил дважды, однако благодаря Виталию Бойко все же смог вырвать победу.

Хавбек ровенчанин забил победный мяч и в поединке против львовян, когда «снаряд» после его удара рикошетом от соперника влетел в ворота. Бойко признается, что он неоднократно отрабатывает такие удары по воротам, и, кроме того, тренеры дают указания в подобных эпизодах искать моменты для ударов.

На очереди у «Вереса» выезд в Кривой Рог, где им играть против местного «Кривбасса», который будет стремиться победить после неудачи в трех последних поединках.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 14 матчей, где в семи поединках выигрывал «Кривбасс», четыре победы на счету «Верес», и в трех поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 17:14 в пользу криворожцев. Последний матч между обоими коллективами завершился победой «Вереса» со счетом 3:0. В этой игре голы забивали Владислав Шарай, Николай Гайдучик и Игорь Харатин.

Прогноз на противостояние

Для обеих команд данное противостояние является очень важным. Одни захотят продолжить свою серию без проигрышей, тогда как другим необходимо исправлять ситуацию с турнирным положением, а также брать три очка. Учитывая, что «Кривбасс» на домашней арене всегда играет более раскрепощенно и результативно, и «Верес», который уже не тот, который был на старте сезона, нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Маханьков, Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец, Араухо, Задерака, Шевченко, Мендоза, Парако, Лин

«Верес»: Горох, Сммян, Гончаренко, Вовченко, Стамулис, Харатин, Бойко, Шарай, Помба, Годя, Айдин

