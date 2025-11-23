Кривбасс – Верес – 2:2. Безумный камбек. Видео голов и обзор

В воскресенье, 23 ноября, криворожский Кривбасс сыграл матч 13 тура Украинской Премьер-лиги против ровенского Вереса.

Подопечные Патрика Ван Леувена активно начали поединок, держа мяч под своим контролем. Уже на 5 минуте хозяева открыли счет в матче: Максим Задарака в одно касание расстроил Валентина Гороха.

На 35-й минуте Бакари Конате удвоил преимущество криворожцев, оформив дебютный гол в УПЛ. Малиец поразил ворота Валентина Гороха после передачи Глейкера Мендосы

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте второго тайма Верес сократил отставание. Полузащитник «волков» Владислав Шарай элегантно опрокинул Владимира Маханькова, чем порадовал ровенских фанатов.

На 80 минуте Верес сравнял счет. Владислава Шарая никто не встречал в центре поля, он приблизился к штрафной и пробил издали в ближний угол, Маханьков не успел спасти команду.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги занимает 5 место турнирной таблицы, имея в своем активе 21 турнирных пунктов после 13 сыгранных матчей. В активе Вереса 17 баллов после 12 матчей.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Кривбасс» – «Верес» – 2:2

Голы: Задерака, 6, Конате, 36 — Шарай, 52, 80

Гол. 2:2. Владислав Шарай

Гол. 2:1. Владислав Шарай

Гол. 2:0. Баккари Конате.

Гол. 1:0. Максим Задерака