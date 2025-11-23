Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче
Чемпионат Испании
Эльче
23.11.2025 22:00 – FT 2 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:08
556
5

Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче

Поединок 13-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2

23 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:08
556
5 Comments
Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября мадридский Реал не сумел переиграть команду Эльче в матче 13-го тура Ла Лиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Мануэля Мартинеса Валеро и завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этой игре отличился Алеиш Фебас, который вывел хозяев вперед. Сливочным удалось сравнять на 78-й благодаря голу Дина Хейсена.

Уже на 84-й Эльче снова поразил ворота Тибо Куртуа – забил Альваро Родригес. Реалу удалось спастись на 87-й – с передачи Килиана Мбаппе счет 2:2 сделал Джул Беллингем.

Последние минуты встречи Эльче доигрывал в меньшинстве после удаления Виктора Чуста на 90+6-й.

Реал, несмотря на осечку, сохранил лидерство в таблице чемпионата Испании с 32 очками. У Барселоны, которая идет второй, в активе 31 пункт. Эльче с 16 баллами располагается на 11-й позиции.

Ла Лига 2025/26. 13-й тур

Эльче – Реал Мадрид – 2:2

Голы: Фебас, 53, Родригес, 84 – Хейсен, 78, Беллингем, 87

Эльче: Иньяки Пенья, Альваро Нуньес, Эктор Форт (Адрия Педроса, 66), Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст, Марк Агуадо (Федерико Редондо, 83), Алейш Фебас, Херман Валера (Лео Петро, 83), Грэйди Диангана (Мартим Нету, 66), Андре Силва (Альваро Родригес, 79), Рафаэль Мир

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Дин Хёйсен, Альваро Фернандес (Браим Диас, 89), Франсиско Гарсия (Федерико Вальверде, 57), Трент Александер-Арнолд, Джуд Беллингем, Дани Себальос (Эдуардо Камавинга, 57), Родриго (Винисиус Жуниор, 57), Арда Гюлер (Гонсало Гарсия, 64), Килиан Мбаппе

Предупреждения: Давид Аффенгрубер (57), Эдер Сарабия (68), Виктор Чуст (68), Алейш Фебас (88)

Удаления: Виктор Чуст (90+6)

По теме:
Эльче – Реал – 2:2. Бело-зеленые едва не одолели сливочных. Видео голов
ВИДЕО. Мбаппе отдал на Джуда: как Эльче и Реал после 80-й забили по голу
ВИДЕО. Экс-партнер Забарного забил первый гол за Реал в матче против Эльче
Реал Мадрид Эльче Эльче - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем Дин Хейсен Альваро Родригес удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 53
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 06:48 4
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса

Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках

​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Футбол | 23.11.2025, 00:20
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
«Это конец». Украинский тренер – о возможной отставке Шовковского
Футбол | 23.11.2025, 23:05
«Это конец». Украинский тренер – о возможной отставке Шовковского
«Это конец». Украинский тренер – о возможной отставке Шовковского
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 23.11.2025, 20:59
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Реалу нужен Роналду, чтобы снова всех выигрывать. Он сейчас стоит недорого, 50-60 миллионов. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Enthiran
Сливочные или королевский клуб, а не короли)
Ответить
0
Оберст
Пафосно сыграл рыгал☝️
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 3
Другие виды
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем