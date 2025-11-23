Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче

23 ноября мадридский Реал не сумел переиграть команду Эльче в матче 13-го тура Ла Лиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Мануэля Мартинеса Валеро и завершился со счетом 2:2.

Первым в этой игре отличился Алеиш Фебас, который вывел хозяев вперед. Сливочным удалось сравнять на 78-й благодаря голу Дина Хейсена.

Уже на 84-й Эльче снова поразил ворота Тибо Куртуа – забил Альваро Родригес. Реалу удалось спастись на 87-й – с передачи Килиана Мбаппе счет 2:2 сделал Джул Беллингем.

Последние минуты встречи Эльче доигрывал в меньшинстве после удаления Виктора Чуста на 90+6-й.

Реал, несмотря на осечку, сохранил лидерство в таблице чемпионата Испании с 32 очками. У Барселоны, которая идет второй, в активе 31 пункт. Эльче с 16 баллами располагается на 11-й позиции.

Ла Лига 2025/26. 13-й тур

Эльче – Реал Мадрид – 2:2

Голы: Фебас, 53, Родригес, 84 – Хейсен, 78, Беллингем, 87

Эльче: Иньяки Пенья, Альваро Нуньес, Эктор Форт (Адрия Педроса, 66), Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст, Марк Агуадо (Федерико Редондо, 83), Алейш Фебас, Херман Валера (Лео Петро, 83), Грэйди Диангана (Мартим Нету, 66), Андре Силва (Альваро Родригес, 79), Рафаэль Мир

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Дин Хёйсен, Альваро Фернандес (Браим Диас, 89), Франсиско Гарсия (Федерико Вальверде, 57), Трент Александер-Арнолд, Джуд Беллингем, Дани Себальос (Эдуардо Камавинга, 57), Родриго (Винисиус Жуниор, 57), Арда Гюлер (Гонсало Гарсия, 64), Килиан Мбаппе

Предупреждения: Давид Аффенгрубер (57), Эдер Сарабия (68), Виктор Чуст (68), Алейш Фебас (88)

Удаления: Виктор Чуст (90+6)