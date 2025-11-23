Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Что за ассист пяткой: как Эльче шокировал Реал в матче Ла Лиги
Испания
23 ноября 2025, 23:19 | Обновлено 23 ноября 2025, 23:31
ВИДЕО. Что за ассист пяткой: как Эльче шокировал Реал в матче Ла Лиги

Алеиш Фебас с передачи Хермана Валеры поразил ворота Тибо Куртуа на 53-й минуте

ВИДЕО. Что за ассист пяткой: как Эльче шокировал Реал в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний испанский хавбек Алеиш Фебас вывел Эльче вперед в матче 13-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала.

Фебас сделал счет 1:0 в пользу Эльче на 53-й минуте поединка. Ассист на Алеиша пяткой отдал Херман Валера.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе Мануэль Мартинес Валеро. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Если королевский клуб проиграет в этом матче, то потеряет лидерство в таблице чемпионата Испании.

