ВИДЕО. Что за ассист пяткой: как Эльче шокировал Реал в матче Ла Лиги

Алеиш Фебас с передачи Хермана Валеры поразил ворота Тибо Куртуа на 53-й минуте
29-летний испанский хавбек Алеиш Фебас вывел Эльче вперед в матче 13-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала.
Фебас сделал счет 1:0 в пользу Эльче на 53-й минуте поединка. Ассист на Алеиша пяткой отдал Херман Валера.
Встреча проходит на стадионе Мануэль Мартинес Валеро. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Если королевский клуб проиграет в этом матче, то потеряет лидерство в таблице чемпионата Испании.
