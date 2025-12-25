Фабрегас раскрыл главный вызов Хаби Алонсо в Реале

Наставник итальянского «Комо» Сеск Фабрегас высказался о ключевом вызове, с которым столкнулся Хаби Алонсо в «Реале».

«Каждый из них – выдающийся игрок. Каждый заслуживает места в составе и уверен, что должен быть на поле. Все они стремятся быть теми, кто решает исход матча. Каждый стоил по 50 млн евро, и все представляют свои национальные сборные. Управление таким коллективом, пожалуй, является самой трудной задачей из всех», – ответил Фабрегас.

На текущий момент мадридский клуб располагается на второй строчке в таблице чемпионата Испании, имея в активе 42 очка. Команда отстает от лидирующей «Барселоны» на шесть баллов. В рамках Лиги чемпионов «сливочные» занимают седьмое место в общем зачете.