  4. Фабрегас раскрыл главный вызов Хаби Алонсо в Реале
Испания
25 декабря 2025, 03:54 |
Фабрегас раскрыл главный вызов Хаби Алонсо в Реале

Почему тренировать Мадрид оказалось самым сложным заданием

Фабрегас раскрыл главный вызов Хаби Алонсо в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник итальянского «Комо» Сеск Фабрегас высказался о ключевом вызове, с которым столкнулся Хаби Алонсо в «Реале».

«Каждый из них – выдающийся игрок. Каждый заслуживает места в составе и уверен, что должен быть на поле. Все они стремятся быть теми, кто решает исход матча. Каждый стоил по 50 млн евро, и все представляют свои национальные сборные. Управление таким коллективом, пожалуй, является самой трудной задачей из всех», – ответил Фабрегас.

На текущий момент мадридский клуб располагается на второй строчке в таблице чемпионата Испании, имея в активе 42 очка. Команда отстает от лидирующей «Барселоны» на шесть баллов. В рамках Лиги чемпионов «сливочные» занимают седьмое место в общем зачете.

Михаил Олексиенко Источник: Marca
