  4. Эльче – Реал – 2:2. Бело-зеленые едва не одолели сливочных. Видео голов
Чемпионат Испании
Эльче
23.11.2025 22:00 – FT 2 : 2
Реал Мадрид
Испания
24 ноября 2025, 00:43
Эльче – Реал – 2:2. Бело-зеленые едва не одолели сливочных. Видео голов

23 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги

Эльче – Реал – 2:2. Бело-зеленые едва не одолели сливочных. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 22:00 прошел поединок 13-го тура Ла Лиги между командами «Эльче» и «Реал» Мадрид.

Встреча прошла на аренк «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» и завершилась со счетом 2:2.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз остался на скамье запасных «сливочных».

Ла Лига 2025/26. 13-й тур

Эльче – Реал Мадрид – 2:2

Голы: Фебас, 53, Родригес, 84 – Хейсен, 78, Беллингем, 87

Удаление: Чуст, 90+6

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Фебас, 53 мин.

ГОЛ! 1:1 Хейсен, 78 мин.

ГОЛ! 2:1 Родригес, 84 мин.

ГОЛ! 2:2 Беллингем, 87 мин.

События матча

90’ +6
Виктор Чуст (Эльче) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид), асcист Килиан Мбаппе.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Эльче), асcист Мартим Нету.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Дин Хёйсен (Реал Мадрид), асcист Джуд Беллингем.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Алейш Фебас (Эльче), асcист Херман Валера.
Эльче Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем Альваро Родригес Дин Хейсен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
