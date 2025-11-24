Эльче – Реал – 2:2. Бело-зеленые едва не одолели сливочных. Видео голов
23 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги
23 ноября в 22:00 прошел поединок 13-го тура Ла Лиги между командами «Эльче» и «Реал» Мадрид.
Встреча прошла на аренк «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» и завершилась со счетом 2:2.
Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз остался на скамье запасных «сливочных».
Ла Лига 2025/26. 13-й тур
Эльче – Реал Мадрид – 2:2
Голы: Фебас, 53, Родригес, 84 – Хейсен, 78, Беллингем, 87
Удаление: Чуст, 90+6
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Фебас, 53 мин.
ГОЛ! 1:1 Хейсен, 78 мин.
ГОЛ! 2:1 Родригес, 84 мин.
ГОЛ! 2:2 Беллингем, 87 мин.
События матча
