Эльче – Реал – 2:2. Бело-зеленые едва не одолели сливочных. Видео голов

23 ноября в 22:00 прошел поединок 13-го тура Ла Лиги между командами «Эльче» и «Реал» Мадрид.

Встреча прошла на аренк «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» и завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз остался на скамье запасных «сливочных».

Ла Лига 2025/26. 13-й тур

Эльче – Реал Мадрид – 2:2

Голы: Фебас, 53, Родригес, 84 – Хейсен, 78, Беллингем, 87

Удаление: Чуст, 90+6

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Фебас, 53 мин.

ГОЛ! 1:1 Хейсен, 78 мин.

ГОЛ! 2:1 Родригес, 84 мин.

ГОЛ! 2:2 Беллингем, 87 мин.