  4. Эльче – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Эльче
23.11.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Испания
23 ноября 2025, 12:52 | Обновлено 23 ноября 2025, 12:55
Смотрите 23 ноября матч 13-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября будет проведен поединок 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эльче» и мадридский «Реал».

Местом проведения матча станет «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Перед матчем «Реал» находится на второй позиции (31 балл), а вот «Эльче» – на 12-й строчке (15 очков).

Последний поединок между командами, который прошел 15 февраля в Ла Лиге, завершился разгромной победой «Реала» на своем стадионе – 4:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эльче – Реал Мадрид
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Реал Мадрид Эльче чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Эльче - Реал
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
