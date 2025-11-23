Эльче – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября матч 13-го тура Ла Лиги
23 ноября будет проведен поединок 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эльче» и мадридский «Реал».
Местом проведения матча станет «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче.
Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Перед матчем «Реал» находится на второй позиции (31 балл), а вот «Эльче» – на 12-й строчке (15 очков).
Последний поединок между командами, который прошел 15 февраля в Ла Лиге, завершился разгромной победой «Реала» на своем стадионе – 4:0.
