Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»
Чемпионат Испании
Эльче
23.11.2025 22:00 – FT 2 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 ноября 2025, 09:47 | Обновлено 24 ноября 2025, 09:48
76
0

Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»

Испанский тренер прокомментировал ничью с «Эльче»

24 ноября 2025, 09:47 | Обновлено 24 ноября 2025, 09:48
76
0
Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию после матча чемпионата Испании, в котором его подопечные сыграли вничью с «Эльче» (2:2):

«Это футбол. После удачной серии мы теперь получаем результаты, которые не совсем соответствовали нашим ожиданиям. Но мы всё ещё знаем, чего хотим. Мы должны продолжать двигаться вперёд».

«Мы недовольны, потому что прекрасно знаем, что всегда хотим побеждать, а когда не побеждаем, мы не можем быть довольны. До конца года осталось ещё много игр, и нам нужно начать думать о следующей, анализируя то, что мы сделали сегодня».
«Команда никогда не сдавалась. Мы продолжаем бороться. Мы знаем, что контекст каждой игры разный. Конечно, результат мог бы быть лучше. Мы это понимаем и самокритичны, но направление ясно, настрой остаётся хорошим, и мы должны реагировать на трудности. Это «Реал Мадрид», и каждый неблагоприятный результат вызывает критику, с которой нам приходится жить. Мы хотим совершенствоваться. Команда никогда не сдавалась».

«Связь улучшается, потому что у нас больше времени, мы больше взаимодействуем и лучше узнаём друг друга. Мы все в одной лодке, все вместе в одном направлении. Мы празднуем победы, переживаем, как сегодня, и недовольны, когда не добиваемся желаемого результата. Связь хорошая, всё идёт хорошо. Нам нужно немного переломить ситуацию, и у нас есть возможность сделать это, начиная с Афин».

«Фран Гарсия много играл на этой позиции. У нас были игроки, которые играли здесь и имели больше тренированного времени. У нас есть игроки на скамейке запасных, которые могут сыграть важную роль в освежении. Мы старались обеспечить ширину на обоих флангах, действуя немного по-разному. Затем, во втором тайме, Вини также вышел, чтобы добавить нам ширины».

«Было обидно, что после счёта 1:1 мы пропустили; мы уступили 1:2, когда нужно было отыграться. Этот счёт 2:1 нас обидел, но, несмотря на это, мы продолжали бороться; мы сделали счёт 2:2 и имели ещё один хороший шанс отыграться. Я чувствовал, что при счёте 1:1 нам следовало броситься на половину поля соперника и не пропускать в ту секунду».

«Мы говорили об этом, как это (прим. – выход Винисиуса со скамьи запасных) часто бывает. Он понимает. Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать. Мы уже делали это раньше, например, в матче с «Хетафе». Он всё ещё вовлечён в игру. Сегодня мы не так довольны, как хотелось бы, но все полны энергии и хотят вернуться к хорошему результату и хорошей динамике».

«Я анализирую всё после игр. Стараюсь делать выводы вместе с тренерским штабом и доносить до игроков, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить. Сегодня мне показалось, что нам не хватило стабильности после того, как мы сделали 1:1 и проиграли 2:1. Это немного нас задело, но, несмотря на это, мы отыгрались. В первом тайме игра складывалась в нашу пользу, и мы вышли вперёд, хотя нам это и не удалось».

По теме:
Коке первым в истории Атлетико сыграл 700 матчей
Кристиан КИВУ: «Для меня мои игроки – лучшие»
Хетафе – Атлетико – 0:1. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Хаби Алонсо Эльче Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 08:55 15
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ

Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения

ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?
Футбол | 24 ноября 2025, 01:32 6
ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?
ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?

Бывшие футболисты посетили баню

Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23.11.2025, 08:33
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Футбол | 23.11.2025, 14:12
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 186
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем