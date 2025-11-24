Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»

Испанский тренер «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию после матча чемпионата Испании, в котором его подопечные сыграли вничью с «Эльче» (2:2):

«Это футбол. После удачной серии мы теперь получаем результаты, которые не совсем соответствовали нашим ожиданиям. Но мы всё ещё знаем, чего хотим. Мы должны продолжать двигаться вперёд».

«Мы недовольны, потому что прекрасно знаем, что всегда хотим побеждать, а когда не побеждаем, мы не можем быть довольны. До конца года осталось ещё много игр, и нам нужно начать думать о следующей, анализируя то, что мы сделали сегодня».

«Команда никогда не сдавалась. Мы продолжаем бороться. Мы знаем, что контекст каждой игры разный. Конечно, результат мог бы быть лучше. Мы это понимаем и самокритичны, но направление ясно, настрой остаётся хорошим, и мы должны реагировать на трудности. Это «Реал Мадрид», и каждый неблагоприятный результат вызывает критику, с которой нам приходится жить. Мы хотим совершенствоваться. Команда никогда не сдавалась».

«Связь улучшается, потому что у нас больше времени, мы больше взаимодействуем и лучше узнаём друг друга. Мы все в одной лодке, все вместе в одном направлении. Мы празднуем победы, переживаем, как сегодня, и недовольны, когда не добиваемся желаемого результата. Связь хорошая, всё идёт хорошо. Нам нужно немного переломить ситуацию, и у нас есть возможность сделать это, начиная с Афин».

«Фран Гарсия много играл на этой позиции. У нас были игроки, которые играли здесь и имели больше тренированного времени. У нас есть игроки на скамейке запасных, которые могут сыграть важную роль в освежении. Мы старались обеспечить ширину на обоих флангах, действуя немного по-разному. Затем, во втором тайме, Вини также вышел, чтобы добавить нам ширины».

«Было обидно, что после счёта 1:1 мы пропустили; мы уступили 1:2, когда нужно было отыграться. Этот счёт 2:1 нас обидел, но, несмотря на это, мы продолжали бороться; мы сделали счёт 2:2 и имели ещё один хороший шанс отыграться. Я чувствовал, что при счёте 1:1 нам следовало броситься на половину поля соперника и не пропускать в ту секунду».

«Мы говорили об этом, как это (прим. – выход Винисиуса со скамьи запасных) часто бывает. Он понимает. Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать. Мы уже делали это раньше, например, в матче с «Хетафе». Он всё ещё вовлечён в игру. Сегодня мы не так довольны, как хотелось бы, но все полны энергии и хотят вернуться к хорошему результату и хорошей динамике».

«Я анализирую всё после игр. Стараюсь делать выводы вместе с тренерским штабом и доносить до игроков, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить. Сегодня мне показалось, что нам не хватило стабильности после того, как мы сделали 1:1 и проиграли 2:1. Это немного нас задело, но, несмотря на это, мы отыгрались. В первом тайме игра складывалась в нашу пользу, и мы вышли вперёд, хотя нам это и не удалось».