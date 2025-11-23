23 ноября на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Реалом Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эльче

Команда уже неоднократно пробивалась в Ла Лигу, другое дело, что уже там закрепиться не получалось, и довольно быстро происходил откат на более низкий уровень. После очередного такого дошло до одиннадцатого места уже в Сегунде. Но дальше, летом прошлого года, наставником стал Эдер Сарабия. У него получилось преобразить сразу же подопечных. Те вышли в Примеру напрямую и с запасом!

Более того, новичок не терялся и на более высоком уровне. Он начинал нынешний сезон с беспроигрышной серии в семь первых туров, а дома и вовсе в основном побеждал соперников. Но потом что-то сломалось, и с октября уже, наоборот, в чемпионате были максимум ничьи, и только в кубке все-таки получилось справиться с соперником: скромному Лос Гаррес забили четыре безответных гола.

Реал Мадрид

Клуб пол года назад попрощался с Анчелотти - даже все заслуги Карло не помогли, когда стало понятно, что спор проигран Барселоне без шансов, а еще раньше в Лиге чемпионов уступили Арсеналу. Хотя уже с Хаби Алонсо во главе летом испанцы вылетели с клубного чемпионата мира, по делу проиграв там ПСЖ.

В полноценном новом сезоне молодой наставник уверенно справлялся, даже при том, что у него становился все более открытым конфликт с Винисиусом Жуниором. Только с Атлетико оступились (правда, аж 2:5), но все остальные матчи выиграли. В том числе совершенно по делу обыграли и Барселону в Эль Класико. Но крайние поединки сложились неудачно: сначала, несмотря на все сэйвы Куртуа, уступили 0:1 на Энфилде Ливерпулю, а потом ограничились нулевой ничьей с Райо Вальекано. В общем, пауза на игры сборных была своевременной.

Статистика личных встреч

Всего было одиннадцать очных поединков, и только дважды Эльче брал хотя бы ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку гранда. Ставим на гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,07).