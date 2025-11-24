ВИДЕО. Мбаппе отдал на Джуда: как Эльче и Реал после 80-й забили по голу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 ноября 2025, 00:35
Сливочные не сумели переиграть соперников, завершив матч 12-го тура со счетом 2:2

23 ноября Эльче и Реал выдали матч 13-го тура Ла Лиги 2025/26 на четыре гола (2:2), забив по одному мячу после 80-й минуты.

На 84-й за хозяев забил Альваро Родригес с передачи Мартима Нету, который сделал счет 2:1.

Королевский клуб сравнял на 87-й усилиям Джуда Беллингема – голевую передачу на англичанина отдал Килиан Мбаппе.

Реал сохранил первое место в таблице чемпионата Испании с 32 очками.

ГОЛ! 2:1 Родригес, 84 мин.

ГОЛ! 2:2 Мбаппе, 87 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
