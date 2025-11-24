ВИДЕО. Мбаппе отдал на Джуда: как Эльче и Реал после 80-й забили по голу
Сливочные не сумели переиграть соперников, завершив матч 12-го тура со счетом 2:2
23 ноября Эльче и Реал выдали матч 13-го тура Ла Лиги 2025/26 на четыре гола (2:2), забив по одному мячу после 80-й минуты.
На 84-й за хозяев забил Альваро Родригес с передачи Мартима Нету, который сделал счет 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Королевский клуб сравнял на 87-й усилиям Джуда Беллингема – голевую передачу на англичанина отдал Килиан Мбаппе.
Реал сохранил первое место в таблице чемпионата Испании с 32 очками.
ГОЛ! 2:1 Родригес, 84 мин.
ГОЛ! 2:2 Мбаппе, 87 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер может покинуть клуб после неудачных результатов
«Волки» сыграли вничью с каменчанами в 13‑м туре УПЛ