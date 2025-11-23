Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо

С 21 по 24 ноября проходит 13-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В субботу был сыграно один матч, еще по три поединка состоялись в субботу и воскресенье, одна игра вынесена на понедельник.

Донецкий Шахтер укрепил лидерство (30 очков), разгромив Оболонь (6:0). Далее идут ЛНЗ (26) и Полесье (24).

Киевское Динамо потерпело третье поражение подряд – от Колоса (1:2) – и опустилось на 6-ю позицию (20 очков).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (30 очков), ЛНЗ (26), Полесье (24), Колос (22), Кривбасс (21), Динамо, Металлист 1925 (по 20), Заря (19).

В зоне переходных матчей – Эпицентр и Рух (по 10), а в зоне вылета – Александрия (9) и Полтава (6).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

13-й тур. 21–24 ноября

21.11. 15:30. Полтава – ЛНЗ Черкассы – 0:2

22.11. 13:00. Карпаты Львов – Металлист 1925 Харьков – 1:2

22.11. 15:30. Колос Ковалевка – Динамо Киев – 2:1

22.11. 18:00. Оболонь Киев – Шахтер Донецк – 0:6

23.11. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Верес Ровно – 2:2

23.11. 15:30. Полесье Житомир – Эпицентр – 0:0

23.11. 18:00. Рух Львов – Кудровка – 4:2

24.11. 18:00. Заря Луганск – Александрия

Турнирная таблица УПЛ