Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Оболони
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 23:51 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:24
104
0

Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Оболони

Бразильский хавбек Эгиналду забил гол и сделал ассист

23 ноября 2025, 23:51 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:24
104
0
Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Оболони
ФК Шахтер. Эгиналду

Бразильский полузащитник Эгиналду был признан болельщиками лучшим игроком матча Шахтера в поединке против Оболони.

Хавбек провел яркий поединок в 13 туре УПЛ, отличившись забитым мячом и результативной передачей.

Горняки уверенно победили со счетом 6:0, продемонстрировав тотальное преимущество в течение всего матча.

Игра бразильца Эгиналду больше всего понравилась фанатам, отдавшим ему победу в голосовании за MVP матча.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 22 ноября 2025

Оболонь Киев – Шахтер Донецк – 0:6

Голы: Бондарь, 45+1, Винисиус Тобиас, 48, Лука Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаки Силва, 80, Кауан Элиас, 82

Видеозапись матча

Эгиналду назван лучшим игроком Шахтера в матче против Оболони

По теме:
ВИДЕО. Мбаппе отдал на Джуда: как Эльче и Реал после 80-й забили по голу
ВИДЕО. Экс-партнер Забарного забил первый гол за Реал в матче против Эльче
Аль-Наср – Аль-Халидж – 4:1. Как Роналду забил бисиклетой. Видео голов
Эгиналду чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Оболонь - Шахтер лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 04:30 10
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ

Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок

Ротань рассказал, чего Полесью не хватило для победы над Эпицентром
Футбол | 23 ноября 2025, 22:41 0
Ротань рассказал, чего Полесью не хватило для победы над Эпицентром
Ротань рассказал, чего Полесью не хватило для победы над Эпицентром

«Волки» сыграли вничью с каменчанами в 13‑м туре УПЛ

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 23.11.2025, 20:59
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
Футбол | 23.11.2025, 03:52
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Футбол | 23.11.2025, 00:20
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47
Биатлон
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 21
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 4
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 3
Другие виды
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем