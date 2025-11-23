Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Оболони

Бразильский полузащитник Эгиналду был признан болельщиками лучшим игроком матча Шахтера в поединке против Оболони.

Хавбек провел яркий поединок в 13 туре УПЛ, отличившись забитым мячом и результативной передачей.

Горняки уверенно победили со счетом 6:0, продемонстрировав тотальное преимущество в течение всего матча.

Игра бразильца Эгиналду больше всего понравилась фанатам, отдавшим ему победу в голосовании за MVP матча.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 22 ноября 2025

Оболонь Киев – Шахтер Донецк – 0:6

Голы: Бондарь, 45+1, Винисиус Тобиас, 48, Лука Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаки Силва, 80, Кауан Элиас, 82

