Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Оболони
Бразильский хавбек Эгиналду забил гол и сделал ассист
Бразильский полузащитник Эгиналду был признан болельщиками лучшим игроком матча Шахтера в поединке против Оболони.
Хавбек провел яркий поединок в 13 туре УПЛ, отличившись забитым мячом и результативной передачей.
Горняки уверенно победили со счетом 6:0, продемонстрировав тотальное преимущество в течение всего матча.
Игра бразильца Эгиналду больше всего понравилась фанатам, отдавшим ему победу в голосовании за MVP матча.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 22 ноября 2025
Оболонь Киев – Шахтер Донецк – 0:6
Голы: Бондарь, 45+1, Винисиус Тобиас, 48, Лука Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаки Силва, 80, Кауан Элиас, 82
Видеозапись матча
