Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судьбу дерби решил удачный трансфер. Арсенал уничтожил Тоттенхэм
Англия
23 ноября 2025, 20:32 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:34
Судьбу дерби решил удачный трансфер. Арсенал уничтожил Тоттенхэм

Дерби Северного Лондона осталось по команде Артеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

«Арсенал» – «Тоттенхэм» - 4:1

Голы: Троссар, 36, Эзе, 41, 46, 76 – Ришарлисон, 55

Предупреждения: Райс, 87 — Бентанкур, 32, Ромеро, 70, Порро, 87

«Арсенал»: Рая – Калафиори (Льюис-Скелли, 90+2), Инкапье (Москера, 88), Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эзе – Троссар (Мадуэке, 79), Мерино (Нванери, 88), Сака.

«Тоттенхэм»: Викарио – Дансо (Симонс, 46), ван де Вен, Ромеро – Удоги, Бентанкур (Сарр, 66), Палинья, Спенс (Порро, 79) – Одобер (Коло Муани, 66), Кудус (Джонсон, 79) – Ришарлисон.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон).

Удары (в створ) – 17 (8) : 3 (2)
Угловые – 4:1
Оффсайды – 3:1

АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЭМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
