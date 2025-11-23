Судьбу дерби решил удачный трансфер. Арсенал уничтожил Тоттенхэм
Дерби Северного Лондона осталось по команде Артеты
Английская Премьер-лига. 12-й тур.
«Арсенал» – «Тоттенхэм» - 4:1
Голы: Троссар, 36, Эзе, 41, 46, 76 – Ришарлисон, 55
Предупреждения: Райс, 87 — Бентанкур, 32, Ромеро, 70, Порро, 87
«Арсенал»: Рая – Калафиори (Льюис-Скелли, 90+2), Инкапье (Москера, 88), Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эзе – Троссар (Мадуэке, 79), Мерино (Нванери, 88), Сака.
«Тоттенхэм»: Викарио – Дансо (Симонс, 46), ван де Вен, Ромеро – Удоги, Бентанкур (Сарр, 66), Палинья, Спенс (Порро, 79) – Одобер (Коло Муани, 66), Кудус (Джонсон, 79) – Ришарлисон.
Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон).
Удары (в створ) – 17 (8) : 3 (2)
Угловые – 4:1
Оффсайды – 3:1
Температура: 10°C
