Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Арсенал
23.11.2025 18:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 ноября 2025, 01:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:13
3
0

Арсенал – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура английской Премьер-лиги

23 ноября 2025, 01:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:13
3
0
Арсенал – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 23-го ноября, состоится поединок 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 18:30.

«Манчестер Сити» вновь оступился, «Ливерпуль» падает все ниже, а темп временем у «Арсенала» есть возможность отдалиться на семь шесть очков от лондонского «Челси» перед дерби в следующем туре. Но и на этих выходных у «канониров» дерби, причем более принципиальное – Северного Лондона. Против «шпор», которые, в каком бы состоянии не находились, всегда согласны насолить соседям.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
23 ноября 2025 -
18:30
Тоттенхэм
Тотал больше 2.5 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ужасный юбилей: Ливерпуль проиграл в знаковом матче для Слота
ФОТО. Звездный футболист провел засекреченное свидание в Стамбуле
Бернли – Челси – 0:2. Пенсионеры вышли на 2-е место АПЛ. Видео голов
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 07:10 15
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ

Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»
Футбол | 22 ноября 2025, 22:46 0
ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»
ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»

Тренер каталонцев высказался о победе над «Атлетиком» Бильбао

ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Бокс | 22.11.2025, 05:42
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Футбол | 22.11.2025, 19:05
Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
21.11.2025, 14:33 2
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 6
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 11
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 11
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
22.11.2025, 20:41 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем