В воскресенье, 23-го ноября, состоится поединок 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 18:30.

«Манчестер Сити» вновь оступился, «Ливерпуль» падает все ниже, а темп временем у «Арсенала» есть возможность отдалиться на семь шесть очков от лондонского «Челси» перед дерби в следующем туре. Но и на этих выходных у «канониров» дерби, причем более принципиальное – Северного Лондона. Против «шпор», которые, в каком бы состоянии не находились, всегда согласны насолить соседям.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм», за которой можно следить в украинской версии сайта.