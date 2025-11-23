В воскресенье, 23 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Арсенал

В текущем сезоне коллектив выглядит очень уверенно. За 11 игр Премьер-лиги на счету лондонцев уже есть 26 очков, позволяющих им занимать 1-е место турнирной таблицы. Ближайших преследователей «Арсенал» опережает не менее 3 очков. В Кубке английской лиги канониры обыграли «Порт Вейл» и «Брайтон» и квалифицировались в 1/4 финала турнира.

В Лиге чемпионов англичане до сих пор не теряли очков – команда уже победила «Атлетик Бильбао», «Олимпиакос», «Атлетико» и «Славию» и имеет на счету 12 очков.

Тоттенхэм

«Шпоры» выступают не столь уверенно, однако также демонстрируют неплохие результаты. 18 набранных баллов за 11 туров Премьер-лиги позволяют команде занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. От топ-3 лондонцы отстают на 4 очка. Из Кубка английской лиги «Тоттенхэм» вылетел от «Ньюкасла» на стадии 1/8 финала.

В Лиге чемпионов англичанам удалось одолеть «Копенгаген» и «Вильярреал», а также сыграть вничью с «Буде-Глимтом» и «Монако». 8 набранных баллов позволяют клубу занимать 10-ю строчку таблицы турнира.

Личные встречи

В последних пяти официальных играх преимущество имеет «Арсенал». «Канониры» одержали 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Арсенал» пропустил 5 голов в текущем сезоне Премьер-лиги - лучший результат среди всех команд.

«Тоттенхэм» не проиграл ни в одном из 5 выездных поединков текущего сезона АПЛ. На счету команды 4 победы и 1 ничья.

Беспроигрышная домашняя серия «Арсенала» длится уже 9 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78.