Арсенал – Тоттенхэм – 4:1. Хет-трик Эзе, шедевр Ришарлисона. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги
23 ноября в 18:30 прошел поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» (4:1) на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.
На 36-й минуте Леандро Троссард открыл счет для хозяев. На 41-й минуте Эберечи Эзе удвоил преимущество канониров.
Во втором тайме Эберечи Эзе забил еще два гола и оформил хет-трик. У гостей Ришарлисон забил супергол из центра поля.
Арсенал набрал 29 очков и лидирует в АПЛ, Тоттенхэм имеет 18 баллов и занимает 9-е место.
АПЛ. 12-й тур, 23 ноября
Арсенал – Тоттенхэм – 4:1
Голы: Троссард, 26, Эзе, 41, 46, 76 – Ришарлисон, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
