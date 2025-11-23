23 ноября в 18:30 прошел поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» (4:1) на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.

На 36-й минуте Леандро Троссард открыл счет для хозяев. На 41-й минуте Эберечи Эзе удвоил преимущество канониров.

Во втором тайме Эберечи Эзе забил еще два гола и оформил хет-трик. У гостей Ришарлисон забил супергол из центра поля.

Арсенал набрал 29 очков и лидирует в АПЛ, Тоттенхэм имеет 18 баллов и занимает 9-е место.

АПЛ. 12-й тур, 23 ноября

Арсенал – Тоттенхэм – 4:1

Голы: Троссард, 26, Эзе, 41, 46, 76 – Ришарлисон, 55

Видео голов и обзор матча