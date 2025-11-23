Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Тоттенхэм – 4:1. Хет-трик Эзе, шедевр Ришарлисона. Видео голов
Чемпионат Англии
Арсенал
23.11.2025 18:30 – FT 4 : 1
Тоттенхэм
Англия
Арсенал – Тоттенхэм – 4:1. Хет-трик Эзе, шедевр Ришарлисона. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги

Арсенал – Тоттенхэм – 4:1. Хет-трик Эзе, шедевр Ришарлисона. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 18:30 прошел поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» (4:1) на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 36-й минуте Леандро Троссард открыл счет для хозяев. На 41-й минуте Эберечи Эзе удвоил преимущество канониров.

Во втором тайме Эберечи Эзе забил еще два гола и оформил хет-трик. У гостей Ришарлисон забил супергол из центра поля.

Арсенал набрал 29 очков и лидирует в АПЛ, Тоттенхэм имеет 18 баллов и занимает 9-е место.

АПЛ. 12-й тур, 23 ноября

Арсенал – Тоттенхэм – 4:1

Голы: Троссард, 26, Эзе, 41, 46, 76 – Ришарлисон, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Жоау Пальинья.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Юрриен Тимбер.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Деклан Райс.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал), асcист Микель Мерино.
По теме:
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Атмосфера дерби: фанаты Арсенала сделали эпичный перформанс
Еберечі Езе став автором 400-го хет-трику в АПЛ
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм видео голов и обзор Эберечи Эзе Леандро Троссард хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
