Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сдержали фаворита. Эпицентр поделил очки с Полесьем
Премьер-лига
Полесье
23.11.2025 15:30 – FT 0 : 0
Эпицентр
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 17:33 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:20
Сдержали фаворита. Эпицентр поделил очки с Полесьем

Первая ничья команды Нагорняка в высшем дивизионе

Сдержали фаворита. Эпицентр поделил очки с Полесьем
УПЛ

Матч в пасмурном Житомире в середине дня в воскресной части тринадцатого тура украинской Премьер-лиги, несмотря на значительные осадки, все же состоялся. На поле стадиона «Центральный» выходили его полноправные хозяева из местного «Полесья» ради противостояния каменец-подольскому «Эпицентру».

И интересной эта дуэль была, в частности, еще и тем, что команде Сергея Нагорняка так и не удалось набрать ни одного очка в номинально домашних поединках в Тернополе, а вот на выезде она праздновала все три свои победы в дебютной кампании «элитного» дивизиона. Очевидно, коллектив Руслана Ротаня учитывал эту интересную статистику.

Новички «элитного» дивизиона при этом старались не отказывать себе в удовольствии играть в привычный атакующий футбол при лучшей возможности, но для того, чтобы подобные возможности появлялись, нужно было сначала выдержать натиск соперников. А с этим у гостей все было неважно в начале игры, когда то в штангу прилетел дальний удар Михайличенко, то Гайдучик с близкого расстояния не реализовал момент ударом головой, то Велетень и Брагару проиграли свои дуэли Билыку.

Только под занавес первой половины матча «Эпицентр» таким образом начал появляться на чужой половине поля и сразу было заметно желание Сидуна цепляться даже за самые сложные мячи на чужой половине. И нельзя сказать, что защита «Полесья» была всегда готова к противостоянию этому игроку звена атаки соперников. Однако игра все равно даже в эти моменты оставалась под контролем команды Ротаня.

Она и второй тайм провела больше с позиции силы, однако на этот раз «Эпицентр» не просто закрывался в защите, но и успевал отвечать контратаками. Так в итоге и получилось, что едва ли не лучший момент второго тайма так и остался за гостями, когда тот же Сидун замыкал подачу с левого фланга от Климца на 75 минуте, но Волынец каким-то чудом сумел отреагировать на удар головой с близкого расстояния. В конце концов, свою задачу команда Нагорняка все-таки выполнила, а вот трижды подряд играть 0:0 на своем поле – это фанатам «волков» вряд ли нравится.

В следующие выходные житомирское «Полесье» примет луганскую «Зарю», а каменец-подольский «Эпицентр» сыграет домашний матч против харьковского «Металлиста 1925».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Полесье» – «Эпицентр» - 0:0

Предупреждение: Крушинский, 31 – Супряга, 90+2

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский (Шепелев, 71) – Велетень, Брагару (Йосефи, 62), Гуцуляк (Назаренко, 71) – Гайдучик (Филиппов, 62).

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Миронюк (Джеоване, 59), Запорожец, Себерио – Сифуэнтес (Борячук, 90+5), Супряга (Липовуз, 90+5), Сидун.

Арбитр: Денис Шурман (Вишневое).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 15(2): 5(3)
Угловые – 11:1
Оффсайды – 1:0

ПОЛЕСЬЕ - ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
