Ротань рассказал, чего Полесью не хватило для победы над Эпицентром

Главный тренер «Полисся» Руслан Ротань подвел итоги матча 13-го тура УПЛ с «Эпицентром» – 0:0.

– Мы хотели большего, 100%, и понимаем, что сегодня достигли того результата, к которому стремились, но все равно нужно поблагодарить ребят за работу. Они хотели, очень хотели. Сегодня мы столкнулись с закрытой командой, которая хотела плотно играть в обороне и выбегать в контратаки. Надо отдать должное, что их план сработал: во втором тайме у нас было две контратаки, и у нас было два момента у своих ворот. Поэтому они выжидали эти контратаки и, возможно, такие моменты сказываются и на нас, потому что мы хотим постоянно играть с мячом.

Что касается начала игры, оно давалось нам очень легко. Создавали момент за моментом. Сегодня было очень много предпосылок для ударов, но то, что было, мы не реализовывали. И как-то недобросовестно подошли к этому, подумали, что моменты будут идти один за другим, а увидели совсем другое.

Во втором тайме было очень мало правильных решений, и соперник с каждой минутой чувствовал все большую уверенность, выбегал в контратаки и имел две очень опасные контратаки. Поэтому ничего страшного. Я сказал ребятам, что такие матчи будут и впредь. Не всегда будешь выигрывать 2:0, 3:0, так, это немного успокаивает. Иногда получаются такие матчи, как сегодня. Но мы могли сегодня выигрывать с первых минут; если бы забили быстро, возможно, этот результат был бы для нас скорым, и мы могли бы его развивать еще лучше, но такой матч сегодня получился. Нам нужно спокойно принять этот результат, проанализировать его, и самое главное — мы должны через этот матч быть готовы. Для нас это, скажем, образ того, что следующие матчи будут такими же. Иногда такие матчи нужно очень хотеть выиграть, играть сердцем, иногда забиваешь на 90-й минуте. Поэтому нужно в это верить.

– В первом тайме, как вы правильно сказали, у команды было достаточно много хороших моментов, во втором тайме их вроде стало меньше. Насколько вы довольны давлением, которое оказывала команда? И почему контратаки «Эпицентра» были острее?

– Да, конечно. Давлением мы в принципе довольны. Мы очень легко и во втором тайме доходили до третьей зоны. Вопрос только в том, что мы неправильно использовали эти моменты. Мы просили быть более агрессивными в штрафной. Когда мы доставляли мяч туда, к сожалению, у нас не было тех, кто вырывается, хотя мы на этом акцентируем внимание. Когда мы разворачивали игру, когда были готовы, точнее, еще не были готовы подавать, у нас находилось по три, по четыре игрока в штрафной. Это единственное, что говорит о том, что мы неправильно трактовали эту игру. Нам нужно быть более агрессивными там. Мы хотим быть агрессивными в третьей зоне, в штрафной. Нужно туда бежать, нужно хотеть забивать голы, нужно бить.

Во втором тайме действительно стало меньше моментов, и с каждой минутой мы, возможно, теряли веру, принимали неправильные решения, и поэтому второй тайм действительно у нас не получился таким, каким мы его хотели видеть.

– Что положительного можно вынести из этого поединка?

– Я думаю, что по желанию, по тому, как мы хотели, как мы в первом тайме играли с мячом, как мы оценивали ситуацию на футбольном поле, я, в принципе, доволен ребятами. Второй момент – это второй тайм, где мы принимали неправильные решения. Конечно, такие решения приходят от усталости, и это, наверное, главное в футболе. Это называется мастерство, когда ты берешь на себя игру, когда берешь на себя ответственность, бьешь по воротам; к сожалению, во втором тайме у нас этого не получилось, хотя в перерыве мы с ребятами говорили о том, что нужно брать на себя ответственность, нужно бить, нужно обострять в третьей зоне. Ты там был очень часто, поэтому нужно и обыгрывать, и врываться, и доставлять мяч в опасные зоны, и быть агрессивными в штрафной. Второй тайм, одним словом, как вы правильно сказали, у нас не получился.

– Как вам кажется, насколько команда сегодня заслужила победу, или 0:0 – это справедливый итог?

– Конечно, мы хотим победы. Если у нас результат 0:0, значит, мы где-то не заслужили победу. Я говорил ребятам, что следующие матчи у нас будут такими, они все чем-то похожи. И есть матчи, в которых очень тяжело, мяч не хочет идти в ворота, но нужно играть сердцем, очень этого хотеть, и тогда мы будем забивать эти мячи. Мы должны к этому прийти. Возможно, этот матч показателен для того, чтобы через такие игры быть готовыми в следующих матчах верить до конца, идти до конца, брать на себя инициативу, бить по воротам.