Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полесье
23.11.2025 15:30 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
Полесье – Эпицентр. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

Полесье – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 23-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и каменец-подольский «Эпицентр». Матч пройдет во Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

«Динамо» уже допустило осечку в этом туре, поэтому команда Руслана Ротаня, очевидно, не захочет стать второй, кто потеряет очки в эти выходные. Чтобы этого избежать, необходимо обыграть «Эпицентр». Но парадокс в том, что коллектив Сергея Нагорняка свои лучшие матчи в этом сезоне провел как раз на выезде. По крайней мере, все три победы новичков УПЛ добывались за пределами Тернополя.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
23 ноября 2025 -
15:30
Эпицентр
Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
