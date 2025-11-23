В воскресенье, 23 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и каменец-подольский «Эпицентр». Игра пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона «Полесье», матч начнется в 15:30.

Полесье

«Полесье» продолжает радовать своих болельщиков яркой и стабильной игрой. Команда подошла к середине сезона в отличной форме и не проигрывает с начала осени. Перед перерывом на матчи сборных житомиряне одержали ещё одну уверенную победу в чемпионате, обыграв на выезде «Александрию» со счётом 3:0. Для тренера Руслана Ротаня этот матч стал встречей с его бывшей командой — и шансов сопернику он не оставил. Особенно впечатляет, что все три гола были забиты после стандартов. Ещё более внушительно выглядит статистика обороны: «Полесье» не пропускает уже 468 минут в Премьер-лиге — с 29 сентября, когда «Верес» смог поразить ворота команды. После победы над «Александрией» Эдуард Сарапий попал в символическую сборную 12-го тура.

Руслан Ротань высоко оценил игру своих подопечных, отметив, что команда с первых минут была мотивирована и готова к противостоянию. Он подчеркнул, что «Полесье» стремится конкурировать с «Шахтёром» и «Динамо» в УПЛ и уверен: у команды всё получится рано или поздно.

Во время международной паузы житомиряне провели товарищеский матч с ровенским «Вересом». По договорённости команды сыграли четыре тайма по 30 минут, и сильнейшей оказалась именно команда из Житомира. Голы за «Полесье» забивали Томер Йосефи и Александр Филиппов. В лазарете команды остаются двое игроков — Даниил Бескоровайный и бразильский легионер Лукас Тейлор, которые пропустят все ноябрьские матчи команды.

Эпицентр

«Эпицентр» в предыдущем туре снова проиграл в чемпионате. Команда Сергея Нагорняка пыталась отыграться после счёта 0:2 в матче с «Оболонью», но реализация подвела — удалось забить лишь один мяч, и игра завершилась со счётом 1:2. Уже на старте встречи индивидуальные ошибки игроков «Эпицентра» во многом предопределили исход поединка. Команда демонстрирует привлекательный атакующий футбол, но постоянно чего-то не хватает, чтобы набирать очки. Два поражения подряд в матчах, где «Эпицентр» мог и должен был зарабатывать очки, оставили команду на 5 очков позади ближайшей «Кудровки», расположившейся на спасительном 13-м месте.

Некоторые начали называть стадион в Тернополе «проклятым» для «Эпицентра», ведь здесь команда проиграла все свои матчи. Во время международной паузы клуб договорился провести следующий домашний матч против «Металлиста 1925» уже в Киеве на арене «Левый берег». Кроме того, руководство рассматривает вариант строительства небольшого уютного стадиона на 8–10 тысяч зрителей в Хмельницком — проект пока находится на стадии обсуждения.

В этот же период «Эпицентр» провёл товарищеский матч с киевским «Динамо» и уступил со счётом 1:2. Единственный гол за команду забил Владислав Супряга. По информации Sport.ua, тренер Сергей Нагорняк доволен отношением Супряги к тренировочному процессу и верит в прогресс форварда. Руководство клуба планирует попытаться выкупить контракт игрока, который в настоящее время принадлежит «Динамо».

Статистика встреч

Команды ещё не пересекались в рамках Украинской Премьер-лиги, однако опыт очных встреч у них есть: в Первой лиге «Полесье» дважды обыгрывало «Эпицентр» и имело убедительное преимущество — 5:1 по разнице мячей.

Прогноз на противостояние

После того как «Полесье» набрало форму в этом сезоне, команда уверенно справляется с соперниками ниже уровнем. Подопечные Руслана Ротаня часто забивают больше двух мячей и легко побеждают в таких встречах. «Эпицентр» при этом входит в число самых пропускающих команд чемпионата. К тому же команда из Каменца-Подольского в 6 из 7 последних матчей пробивала отметку в 2,5 гола, поэтому можно ожидать, что предстоящий поединок тоже будет результативным.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец, Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Велетень, Брагару, Гуцуляк, Филиппов.

«Эпицентр»: Билик, Климець, Кош, Мороз, Кирюханцев, Запорожец, Миронюк, Себерио, Сифуентес, Супряга, Сидун.

