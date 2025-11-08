100% результат: Аль-Наср с голом Роналду добыл восьмую победу в чемпионате
Криштиану и компания разобрались с командой Неом со счетом 3:1
8 ноября саудовский Аль-Наср добыл очередную победу в национальном чемпионате.
В восьмом туре Аль-Наср на выезде разобрался с командой Неом со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за подопечных Жорже Жезуша отличились Анжело, Криштиану Роналду (пенальти) и Жоау Феликс.
Роналду забил 953-й гол в карьере. Феликс и Роналду занимают лидирующие позиции в таблице бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 с 10 и 9 голами соответственно.
Аль-Наср с 24 очками из 24 возможных возглавляет таблицу национального первенства. У ближайшего преследователя Аль-Таавуна 21 пункт.
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 8-й тур, 8 ноября
Неом – Аль-Наср – 1:3
Голы: Абду, 84 – Анжело, 47, Роналду, 65 (пен.), Жоау Феликс, 86
Удаление: Родригез, 56
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»
Sport.ua предлагает чуть лучше познакомиться с венесуэльским легионером «Кривбасса»