  4. 100% результат: Аль-Наср с голом Роналду добыл восьмую победу в чемпионате
Чемпионат Саудовской Аравии
Неом
08.11.2025 15:50 – FT 1 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
08 ноября 2025, 18:01 | Обновлено 08 ноября 2025, 18:02
Криштиану и компания разобрались с командой Неом со счетом 3:1

ФК Аль-Наср

8 ноября саудовский Аль-Наср добыл очередную победу в национальном чемпионате.

В восьмом туре Аль-Наср на выезде разобрался с командой Неом со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Жорже Жезуша отличились Анжело, Криштиану Роналду (пенальти) и Жоау Феликс.

Роналду забил 953-й гол в карьере. Феликс и Роналду занимают лидирующие позиции в таблице бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 с 10 и 9 голами соответственно.

Аль-Наср с 24 очками из 24 возможных возглавляет таблицу национального первенства. У ближайшего преследователя Аль-Таавуна 21 пункт.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 8-й тур, 8 ноября

Неом – Аль-Наср – 1:3

Голы: Абду, 84 – Анжело, 47, Роналду, 65 (пен.), Жоау Феликс, 86

Удаление: Родригез, 56

Аль-Наср Эр-Рияд Неом СК чемпионат Саудовской Аравии по футболу пенальти Жоау Феликс удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Artem_Ponomar
невже Роналду нарешті виграє перший трофей в Саудівській Аравії
