8 ноября Аль-Наср переиграл Неом со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

На 65-й минуте пенальти реализовал легендарный португалец Криштиану Роналду.

Уже 13 и 16 числа Роналду сыграет за сборную Португалии в поединках квалификации чемпионата мира против команд Ирландии и Армении соответственно.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 8-й тур, 12 ноября

Неом – Аль-Наср – 1:3

Голы: Абду, 84 – Анжело, 47, Роналду, 65 (пен.), Жоау Феликс, 86

Видеообзор матча