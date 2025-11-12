Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неом – Аль-Наср – 1:3. Как забил Роналду. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Саудовской Аравии
Неом
08.11.2025 15:50 – FT 1 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Неом – Аль-Наср – 1:3. Как забил Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии

Неом – Аль-Наср – 1:3. Как забил Роналду. Видео голов и обзор матча
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

8 ноября Аль-Наср переиграл Неом со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

На 65-й минуте пенальти реализовал легендарный португалец Криштиану Роналду.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже 13 и 16 числа Роналду сыграет за сборную Португалии в поединках квалификации чемпионата мира против команд Ирландии и Армении соответственно.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 8-й тур, 12 ноября

Неом – Аль-Наср – 1:3

Голы: Абду, 84 – Анжело, 47, Роналду, 65 (пен.), Жоау Феликс, 86

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
84’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Неом.
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
56’
Luciano Rodriguez (Неом) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Анжело Габриэл (Аль-Наср Эр-Рияд).
По теме:
Легенды продолжают забивать: сколько голов у Месси и Роналду за карьеру?
Интер Майами – Нэшвилл – 4:0. Как Месси оформил дубль и ассист. Видео голов
Криштиану РОНАЛДУ: «Говорю саудовцам, что я один из них, я тоже саудовец»
Даниил Агарков
