Неом – Аль-Наср – 1:3. Как забил Роналду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии
8 ноября Аль-Наср переиграл Неом со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.
На 65-й минуте пенальти реализовал легендарный португалец Криштиану Роналду.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже 13 и 16 числа Роналду сыграет за сборную Португалии в поединках квалификации чемпионата мира против команд Ирландии и Армении соответственно.
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 8-й тур, 12 ноября
Неом – Аль-Наср – 1:3
Голы: Абду, 84 – Анжело, 47, Роналду, 65 (пен.), Жоау Феликс, 86
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем не сыграет против «Кремонезе», «Мидтьюлланда» и «Наполи»
WBO и IBF проведут совместную конференцию