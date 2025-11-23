Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку
Команды забили 6 мячей на двоих
В воскресенье, 23 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Рух» и «Кудровка». Игра прошла на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Рух» – «Кудровка» – 4:2
Голы: Клайвер, 14, Фаал, 28, 87, Квасница, 57 — Овусу, 46, Козак, 50
Предупреждения: Квасница, 37 — Лосенко, 27
«Рух»: Герета — Лях, Холод, Слюбик, Роман — Подгурский (Рейляну, 82), Копына — Клайвер (Рунич, 25), Сапуга (Притула, 46), Квасница (Китела, 70) — Фаал.
«Кудровка»: Лёпка — Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк — Лосенко (Нагнойный, 68), Думанюк — Морозко (Мельничук, 68), Сторчоус (Легостаев, 78), Козак (Свитюха, 78) — Овусу (Демченко, 84).
Арбитр: Дмитрий Осауленко (Полтава).
Стадион «Арена Львов» (Львов).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Суркис не планирует отправлять тренера в отставку
Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках