Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку

В воскресенье, 23 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Рух» и «Кудровка». Игра прошла на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Рух» – «Кудровка» – 4:2

Голы: Клайвер, 14, Фаал, 28, 87, Квасница, 57 — Овусу, 46, Козак, 50

Предупреждения: Квасница, 37 — Лосенко, 27

«Рух»: Герета — Лях, Холод, Слюбик, Роман — Подгурский (Рейляну, 82), Копына — Клайвер (Рунич, 25), Сапуга (Притула, 46), Квасница (Китела, 70) — Фаал.

«Кудровка»: Лёпка — Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк — Лосенко (Нагнойный, 68), Думанюк — Морозко (Мельничук, 68), Сторчоус (Легостаев, 78), Козак (Свитюха, 78) — Овусу (Демченко, 84).

Арбитр: Дмитрий Осауленко (Полтава).

Стадион «Арена Львов» (Львов).

РУХ – КУДРОВКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА