Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку
Премьер-лига
Рух Львов
23.11.2025 18:00 – FT 4 : 2
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 19:58 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:00
139
0

Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку

Команды забили 6 мячей на двоих

23 ноября 2025, 19:58 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:00
139
0
Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку
ФК Рух

В воскресенье, 23 ноября, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Рух» и «Кудровка». Игра прошла на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Рух» – «Кудровка» – 4:2

Голы: Клайвер, 14, Фаал, 28, 87, Квасница, 57 — Овусу, 46, Козак, 50

Предупреждения: Квасница, 37 — Лосенко, 27

«Рух»: Герета — Лях, Холод, Слюбик, Роман — Подгурский (Рейляну, 82), Копына — Клайвер (Рунич, 25), Сапуга (Притула, 46), Квасница (Китела, 70) — Фаал.

«Кудровка»: Лёпка — Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк — Лосенко (Нагнойный, 68), Думанюк — Морозко (Мельничук, 68), Сторчоус (Легостаев, 78), Козак (Свитюха, 78) — Овусу (Демченко, 84).

Арбитр: Дмитрий Осауленко (Полтава).

Стадион «Арена Львов» (Львов).

РУХ – КУДРОВКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Рух – Кудровка – 4:2. Голевая перестрелка во Львове. Видео голов и обзор
Игрок Оболони: «Мы этот счет не заслужили»
Прикарпатье – Феникс-Мариуполь – 3:0. Забили на первой минуте. Видео голов
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Кудровка Рух - Кудровка отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 49
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 06:48 3
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса

Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках

«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
Футбол | 23.11.2025, 11:49
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
Хетафе – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 23.11.2025, 17:05
Хетафе – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Футбол | 23.11.2025, 00:20
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 9
Авто/мото
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
23.11.2025, 06:35 23
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 36
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем