В воскресенье, 23 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Кудровка». Матч пройдёт во Львове на стадионе «Арена Львов», начало — в 18:00.

Львовский «Рух» наконец-то проведёт домашний матч после четырёхматчевой выездной серии, которая, увы, не принесла команде желаемых результатов. В чемпионате львовяне дважды минимально уступили «Вересу» и «Заре», а также сыграли вничью в дерби с «Карпатами». В Кубке Украины ситуация оказалась схожей — минимальное поражение от черкасского «ЛНЗ» привело к вылету из турнира. Предстоящий поединок с «Кудровкой» смело можно назвать битвой за шесть очков, ведь соперник занимает 13-е, пока что спасительное место в турнирной таблице. Команда из Кудровки в прошлом туре впервые проиграла на своём поле — 1:3 «Колосу», хотя по ходу матча вела в счёте. Их приятная беспроигрышная серия на «Оболонь-Арене» прервалась, но теперь клуб постарается положить конец совсем другой серии — серии гостевых поражений. Пока что «Кудровка» не набирала очков в выездных встречах, и матч во Львове станет для неё очередной попыткой изменить эту статистику.

