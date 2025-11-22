Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Рух Львов
23.11.2025 18:00 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
В воскресенье, 23 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Кудровка». Матч пройдёт во Львове на стадионе «Арена Львов», начало — в 18:00.

Львовский «Рух» наконец-то проведёт домашний матч после четырёхматчевой выездной серии, которая, увы, не принесла команде желаемых результатов. В чемпионате львовяне дважды минимально уступили «Вересу» и «Заре», а также сыграли вничью в дерби с «Карпатами». В Кубке Украины ситуация оказалась схожей — минимальное поражение от черкасского «ЛНЗ» привело к вылету из турнира. Предстоящий поединок с «Кудровкой» смело можно назвать битвой за шесть очков, ведь соперник занимает 13-е, пока что спасительное место в турнирной таблице. Команда из Кудровки в прошлом туре впервые проиграла на своём поле — 1:3 «Колосу», хотя по ходу матча вела в счёте. Их приятная беспроигрышная серия на «Оболонь-Арене» прервалась, но теперь клуб постарается положить конец совсем другой серии — серии гостевых поражений. Пока что «Кудровка» не набирала очков в выездных встречах, и матч во Львове станет для неё очередной попыткой изменить эту статистику.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
23 ноября 2025 -
18:00
Кудровка
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
