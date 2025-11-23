Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рух – Кудровка – 4:2. Голевая перестрелка во Львове. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 19:59 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:00
Рух – Кудровка – 4:2. Голевая перестрелка во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ

Рух – Кудровка – 4:2. Голевая перестрелка во Львове. Видео голов и обзор
ФК Рух

23 ноября в 18:00 начался матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч между «Рухом» и «Кудровкой» проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Осауленко из Киевской области.

На 14-й минуте счет в матче открыл Клайвер, замкнувший прострел Романа с правого фланга. Еще через 14 минут львовяне удвоили преимущество усилиями Фаала, который замкнул подачу со штрафного от Ляха.

В начале второго тайма «Кудровка» побежала отыгрываться и за 5 минут сравняла счет. Сначала Овусу удачно сыграл на добивании после подачи штрафного и удара в стойку от Козака, который чуть не забил прямым ударом со штрафного, а затем сам Козак замкнул прострел Овусу с левого фланга.

На 58-й минуте «Рух» снова вышел вперед. Голом отметился Квасница, который с прицельным ударом с линии штрафной попал в угол ворот Лепки.

Точку в матче на 87-й минуте поставил Фаал, удачно сыграв на добивании после удара Притулы и сейва Лепки.

УПЛ. 13-й тур, 23 ноября

Рух – Кудровка – 4:2

Голы: Клайвер, 14, Фаал, 28, 87, Квасница, 58 – Овусу, 46, Козак, 50

Видео голов:

Обзор матча (обновляется)

видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Кудровка Рух - Кудровка Бабукарр Фаал Илья Квасница Раймонд Фримпонг Овусу Александр Козак Клайвер Габриэл
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
