Рух – Кудровка – 4:2. Голевая перестрелка во Львове. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ
23 ноября в 18:00 начался матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч между «Рухом» и «Кудровкой» проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Осауленко из Киевской области.
На 14-й минуте счет в матче открыл Клайвер, замкнувший прострел Романа с правого фланга. Еще через 14 минут львовяне удвоили преимущество усилиями Фаала, который замкнул подачу со штрафного от Ляха.
В начале второго тайма «Кудровка» побежала отыгрываться и за 5 минут сравняла счет. Сначала Овусу удачно сыграл на добивании после подачи штрафного и удара в стойку от Козака, который чуть не забил прямым ударом со штрафного, а затем сам Козак замкнул прострел Овусу с левого фланга.
На 58-й минуте «Рух» снова вышел вперед. Голом отметился Квасница, который с прицельным ударом с линии штрафной попал в угол ворот Лепки.
Точку в матче на 87-й минуте поставил Фаал, удачно сыграв на добивании после удара Притулы и сейва Лепки.
УПЛ. 13-й тур, 23 ноября
Рух – Кудровка – 4:2
Голы: Клайвер, 14, Фаал, 28, 87, Квасница, 58 – Овусу, 46, Козак, 50
Видео голов:
Обзор матча (обновляется)
